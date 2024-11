Si sono giocate oggi pomeriggio le partite della sesta giornata del campionato di Eccellenza. Un turno, questo, che non ha visto in programma il consueto anticipo del sabato. A causa del maltempo che si è abbattuto in gran parte della Calabria nelle ultime ore, è stato infatti rinviato il match che era stato fissato per ieri, tra la Reggioravagnese e l'Isola Capo Rizzuto.

Di seguito i risultati finali del quinto turno, la classifica e la prossima giornata in programma nel fine settimana del 26 e 27 ottobre. Sabato 26, il massimo campionato regionale scenderà in campo con l'anticipo tra Rossanese e Cittanovese. Il giorno seguente il resto delle gare.

I risultati della sesta giornata

Reggioravagnese-Isola CR (rinviata per maltempo)

Brancaleone-Bocale 1-0

Cittanova-Castrovillari 1-1

Dgs Praiatortora-Rossanese 2-0

Gioiese-Ardore 0-0

Paolana-Palmese 1-0

Soriano-San Luca 3-1

Vigor Lamezia-Rende 6-0

La classifica

Vigor Lamezia 14

ReggioRavagnese 13

Paolana 12

Praia Tortora 12

Cittanova 10

Soriano 10

Brancaleone 10

Rossanese 9

Isola CR 8

Palmese 8

Bocale 6

Castrovillari 6

Gioiese 5

Ardore 4

Rende 1

San Luca 0

(ReggioRavagnese e Isola una partita in meno)

Il prossimo turno

Rossanese-Cittanova (sabato)

Ardore-Dgs PraiaTortora

Bocale-Vigor Lamezia

Brancaleone-Soriano

Castrovillari-San Luca

Isola Capo Rizzuto-Gioiese

Palmese-Reggioravagnese

Rende-Paolana