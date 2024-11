Il Sersale è stato protagonista nel mini torneo di Eccellenza. I giallorossi, infatti, dopo aver chiuso al primo posto la regular season, in condomino con il Sambiase, sono riusciti a ben figurare anche nei play off arrivando in finale, poi persa proprio contro la squadra delle Due Torri. I lupi catanzaresi hanno dimostato di essere un'ottima squadra capace di esprimere un bel gioco. Ecco dunque che i giallorossi, sono già pronti a ripartire per una nuova stagione e, per farlo, la societa dei co-presidenti Ettore Gallo e Giuseppe Schipani ha annunciato attraverso una breve nota, pubblicata sulla pagina ufficiale Facebook della società, la riconferma in panchina di Giuseppe Saladino.

La nota

«Dopo la brillante stagione che ci ha portato ad un passo dalla D - si legge - l’asd Sersale calcio, in una calda serata di Lamezia, conferma sulla panchina Mister Giuseppe Saladino. Conferma meritatissima. Grande Mister». Le intenzioni della società giallorossa sono già chiare e vengono ben specificate in conclusione: «Ci riproviamo! Per un campionato di vertice»