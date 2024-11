Mancano poche ore all'inizio della nuova stagione del campionato di Eccellenza. Oggi pomeriggio, alle 15.30, è infatti in programma il primo turno del massimo campionato di calcio regionale. Ai nastri di partenza sedici squadre che si contenderanno la vittoria del campionato e la conseguente promozione in Serie D.

Tra le favorite, almeno sulla carta, ci sono il Cittanova, il Sambiase e la Vigor Lamezia. Occhio al Soriano, che ha allestito un organico di tutto rispetto e alla ReggioRavagnese, che anche quest'anno vuole recitare un ruolo da protagonista. Tra le possibili sorprese la neo promossa Digiesse Praiatortora e lo Scalea, squadra, quest'ultima, che negli ultimi giorni ha inserito in rosa ulteriori innesti a disposizione di Saverio Gregorace. La Morrone, come spesso è accaduto nelle ultime stagioni, anche quest'anno punta sui giovani, che in panchina sono guidati dall'esperto Maurizio Guzzo. Il Brancaleone di Criaco, invece, vuole riconfermarsi dopo lo straordinario scorso campionato. Mentre nelle intenzioni del Bocale, sicuramente c'è il raggiungimento della salvezza senza ripetere il finale thriller vissuto lo scorso anno ai play out. Ancora da rivedere Stilomonasterace, Palmese e Gioiosa Ionica, mentre sembrano essere in ritardi di preparazione e con qualche lacuna in rosa Rende, Paolana e Isola Capo Rizzuto.

Il programma della prima giornata

Bocale – Stilomonasterace

Brancaleone – ReggioRavagnese

Cittanova – Scalea

Praiatortora – Soriano

Isola Capo Rizzuto-Vigor Lamezia

Morrone – Palmese

Rende – Paolana

Sambiase – Gioiosa Ionica