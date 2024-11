Dopo il brillante terzo posto era scontata la permanenza in rossoblù del tecnico di Taurianova (421 panchine in carriera), il quale sarà affiancato nuovamente dal vice Natale Giovinazzo

Si riparte da Peppe Giovinazzo e non poteva essere altrimenti. La bella avventura del Soriano è ancora sullo sfondo. Con lui in panchina, il club vibonese ha toccato la punta più alta della sua storia, piazzandosi alle spalle di Sambiase e Vigor, dopo aver addirittura provato l’ebbrezza della prima posizione. A ciò si aggiunge anche la storica partecipazione ai play off. Si è rivelato azzeccato, pertanto, il progetto dei presidenti Monardo e Morabito, pronti ad affrontare l’ottavo campionato consecutivo in Eccellenza. Un’avventura che continua per la piccola realtà rossoblù nella Serie A dei Dilettanti. Un cammino portato avanti con passione e tanto attaccamento.

Dopo aver affrontato una stagione di così alto spessore, il Soriano accende i motori in vista del prossimo torneo e, appunto, riparte dal suo condottiero. Peppe Giovinazzo ha saputo dare gioco e idee alla sua squadra, trovando anche il modo di variare in corsa il modulo e di far fronte per diverse giornate a delle assenze pesanti. Il suo 4-2-3-1, con Fioretti micidiale terminale offensivo, ha sorpreso tutti nella prima fase. Poi con il 3-5-2 ha trovato nuove soluzioni per riprendere quota dopo un periodo non esaltante, tuttavia comprensibile nell’arco di una stagione.

Classe 1976, Peppe Giovinazzo vanta 268 panchine in Eccellenza nella stagione regolare. Un torneo nel quale, nella stagione 2006/07, è arrivato al 2° posto con la Taurianovese, vincendo play off e Coppa Italia. In carriera ha disputato 4 volte la finale di Coppa Italia (vincendola in due circostanze), ottenendo due promozioni (Taurianovese e Cittanovese), anche se in realtà il conto aumenta a 3, visto che lasciò la guida dell’Hinterreggio a cinque turni dalla fine, con la squadra al comando e avviata al salto in Serie D. In totale, per il tecnico di Taurianova, in tutte le competizioni ben 421 panchine, con 210 vittorie ottenute.

Assieme al tecnico, in panchina siederà ancora il vice Natale Giovinazzo, apprezzato collaboratore, con il quale c’è una grande intesa e ovviamente non solo perché sono fratelli. Poche parole da parte di Natale, ma tanti fatti, sotto forma di utili indicazioni, consigli, suggerimenti, per uno scambio di opinioni e di idee costante. A ciò si aggiunge lo studio attento degli avversari e tanto altro ancora. Entrambi si sono fatti apprezzare dal lato umano e da quello tecnico: i risultati hanno parlato per Giuseppe e Natale Giovinazzo, dai quali il Soriano riparte con rinnovate ambizioni e motivazioni.