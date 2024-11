Un fulmine a ciel sereno o forse no? Chissà! Fatto sta che la notizia è sicuramente di quelle che non passano inosservate, perché Mimmo Varrà si è dimesso dalla carica di direttore generale del Soriano. Avremo modo, ovviamente, di ascoltare le parole dei diretti interessati, in particolare dello stesso Varrà per conoscere le ragioni e analizzare a dovere i motivi, ma le strade si separano, mantenendo ottimi e cordiali rapporti e non è detto che in futuro non ci si possa ritrovare assieme.

Risoluzione consensuale, allora, fra Varrà e il Soriano, con il direttore che sicuramente avrà modo, la prossima estate, di tornare in sella perché non mancheranno le offerte: in tanti hanno apprezzato il lavoro svolto nella piccola ma bella realtà di Soriano, società portata avanti con passione e dedizione dai dirigenti rossoblù.