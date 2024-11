Tripletta, primato fra i bomber e anche nella Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Settimana da incorniciare per Simone Caruso, attaccante dello Scalea, protagonista nel recente turno di campionato con una tripletta che lo porta in vetta alla classifica dei cannonieri a quota 13 gol. A lui vanno pertanto i 10 punti che spettano al migliore di giornata, a premiare un rendimento via via crescente in particolare nelle ultime giornate. Simone Caruso è così in vetta a questa speciale classifica settimanale e il suo primato è anche un premio che va a tutta la squadra di Gregorace, in grado di disputare sicuramente un campionato sopra le righe. I suoi gol quindi decisivi per conquistare e, adesso, mantenere un posto nei play off.

Arrivato a dicembre, Francesco Corapi ha rinforzato pesantemente la zona mediana della Paolana. La sua classe e la sua esperienza fanno ovviamente la differenza e allora ancora una volta viene premiato con la presenza nella Top Ten. E lo stesso vale per Matteo Nesticò, sul podio nella classifica dei migliori della 27ª giornata. A seguire troviamo Nicò Spanò, attaccante della Gioiese, e Cassaro difensore dello Scalea, con quest’ultimo in corsa per conseguire il primato nella graduatoria generale che verrà resa nota venerdì sera, nel corso della trasmissione Zona D in programma alle 22:30 su LaC Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky). Su lacplay.it si possono invece rivedere tutte le puntate.

Per quanto riguarda il 27° turno, conquistano un posto fra i migliori dieci anche Spagnulo della Promosport, Mateucci dello Stilomonasterace, Fioretti della Reggiomediterranea, Perri della Promosport e Staropoli della Gioiese: anche il centrocampista della capolista è in corsa per conseguire la vittoria finale nella graduatoria generale. Con tre giornate da disputare, tutto può succedere.