Non può che essere Simone Fioretti il migliore della Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Laddove si parla di rendimento e di migliori, ecco spuntare inevitabilmente il centravanti del Soriano, giunto a quota 11 in tema di marcature nelle prime sei gare ufficiali della stagione. È lui il leader della terza di campionato e conquista quindi i 10 punti che vanno al primo classificato in ogni giornata, mentre venerdì sera alle 22.30, in occasione della prima puntata di Zona D verrà resa nota la classifica generale (su LaC Tv canale 11 del DDT, 411 tivùsat e 820 di Sky).

Nella giornata numero 3 di campionato in bella evidenza il centrocampista Sapone del Cittanova e anche il portiere Giuliani del Sambiase, fra i più bravi nell’atteso scontro al vertice terminato con il risultato di parità. A seguire ecco il solito Nucera del Brancaleone, difensore pulito e puntuale, e il capitano della Dgs Praia Tortora, Angelo Petrone, determinante nella gara della squadra tirrenica con due reti e un assist.

Infine completano la Top Ten della terza giornata di Eccellenza il centravanti Catania della Vigor Lamezia, il portiere Mileto del Bocale, il centrocampista Lavecchia della Palmese, sempre a segno nelle prime tre giornate di campionato, il centravanti Beceiro del ReggioRavagnese e Bertucci dello Scalea.