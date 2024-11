Domani pomeriggio i vibonesi ospiteranno la squadra cosentina per l'anticipo del sabato. Domenica il resto del turno. Spicca il match tra Vigor Lamezia e Rossanese

L’anticipo del sabato fra Soriano e Praiatortora aprirà la seconda giornata del campionato di Eccellenza. I vibonesi di mister Giovinazzo hanno da cancellare la sconfitta rimediata all’esordio in casa della Palmese, mentre i tirrenici, allenati da Alberto Aita, cercheranno il bis dopo la vittoria conquistata per 3-1 nella prima giornata contro la Gioiese.

Domenica il resto della giornata con le altre sette partite in programma. Il Bocale, reduce dall’1-1 in casa dell’Ardore, riceverà la visita dell’Isola Capo Rizzuto, squadra che arriva dal 3-0 contro il Rende. La Gioiese, con in panchina il neo allenatore Mario Dal Torrione ospiterà il Cittanova, mentre il Brancaleone affronterà tra le mura amiche l’Ardore.

Derby cosentino al Tarsitano di Paola. I padroni di casa ospiteranno il Castrovillari, chiamato a cancellare la sconfitta casalinga contro la Vigor Lamezia e il -1 in classifica. Altro derby, questa volta tutto di marca reggina, quello tra la Reggioravagnese e il San Luca. Il Rende, ancora in fase di rodaggio, affronterà il match casalingo contro una Palmese che nella prima giornata è apparsa abbastanza pimpante conquistando i 3 punti contro il Soriano.

Il big match della terza giornata sarà di scena al “D’Ippolito” di Lamezia Terme. I biancoverdi, padroni di casa, riceveranno la visita della Rossanese. Una sfida, questa, sentita dalle due tifoserie, che vedrà in campo affrontarsi due squadre che hanno vinto e convinto nella prima giornata.

La terza giornata

Soriano-Dgs Praiatortora

Bocale-Isola Cr

Brancaleone-Ardore

Gioese-Cittanova

Paolana-Castrovillari

Reggioravagnese-San Luca

Rende-Palmese

Vigor Lamezia-Rossanese

La classifica

Rossanese 3

Isola CR 3

Dgs Praiatortora 3

Reggioravagnese 3

Palmese 3

Paolana 3

Vigor Lamezia 3

Ardore 1

Bocale 1

San Luca 0

Soriano 0

Cittanova 0

Brancaleone 0

Rende 0

Castrovillari -1

Gioiese -2