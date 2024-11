Si è concluso questo pomeriggio l'anticipo della ventiquattresima giornata del campionato calabrese di Eccellenza che ha visto il Gioiosa Jonica, ultimo in classifica, ospitare la seconda della classe, i biancoverdi della Vigor Lamezia. Ad esultare al triplice fischio del direttore di gara sono stati proprio gli ospiti: le reti di Pedro Rodriguez e Bernardi mettono la firma sul 2-0 finale e sanciscono la decima vittoria consecutiva in campionato per il lametini.

Primo tempo

Il primo squillo è dei padroni di casa al 2', Ferrara tenta la conclusione dalla lunga distanza che si spegne di poco fuori. Risponde 6 minuti più tardi la formazione di Fanello con il tentativo in rovesciata di Catania, palla alta. Al minuto 13 ancora i padroni di casa, Jessiman prova la conclusione dal limite dell'area e la palla si stampa sulla traversa. La rete che sblocca il match a favore degli ospiti arriva al minuto 17: rimessa laterale per la Vigor battuta direttamente in area, il portiere di casa esce male e la palla arriva a Rodriguez che la mette sotto la traversa. Al 32’ occasione per il Gioiosa Jonica, Ferrari la mette al centro per Ferrara, Villella nell'anticipare sfiora l'autorete. Pochi minuti dopo lo stesso Villella da posizione defilata impegna Commisso che para di piede. Prima del duplice fischio del direttore di gara c'è spazio per un'altra occasione a favore dei biancorossi: al 40’ Tromba conclude, la palla termina a lato con Papaleo che non riesce nella deviazione sotto porta.

Secondo tempo

Il Gioiosa Jonica cerca la rete del pareggio, al 17’ Khanfri viene fermato da Mascaro, la palla arriva a Quintero che però da buona posizione spedisce alto. Non resta a guardare la formazione biancoverde e al 20’ Lavrendi riesce a servire Catania, Commisso è però bravo ad anticipare l'attaccante biancoverde. Ancora gli ospiti, al 22’ Villella crossa al centro, il colpo di testa di Scalon termina a lato. Pochi minuti dopo altra occasione per i padroni di casa con Ferrari, la sua conclusione di testa non trova la porta. Il raddoppio arriva al 33': cavalcata di Bernardi che parte da metà campo, entra in area e batte Commisso. Ospiti pericolosi ancora al 36’, esce male Commisso, Catania però angola troppa la conclusione. Triplice fischio dell'arbitro, la Vigor Lamezia batte 2-0 il Gioiosa Jonica, centra il decimo successo consecutivo e si porta, momentaneamente, a meno tre dalla capolista Sambiase.

Il tabellino

Gioiosa Jonica - Vigor Lamezia 0-2

GIOIOSA JONICA: Commisso, Trichilo (39'st Cecere (05) , Jessiman (03 (6’ st Khanfri, 37”st Panuccio (07), Ferrara, Marulla, Paladini, Papaleo, Ientile (04)(6'st Quintero), Tromba (04), Ferrari (03)(47'st Angi (05) Panetta. A disp. Bucchino (06), Loccisano (04), Del Gaudio (03), Fazzolari (05), All. Ferraro

VIGOR LAMEZIA: Columbro, Villella, De Fazio, Rodriguez, Mascaro, Scalon, Garcia (30'st Amendola(03), Lavrendi (39’ st De Nisi) Catania (51'st Chirico (05 ) Verso (13'st Bernardi) Silvagni (37'st Calomino). A disp: Gualtieri,Foderaro M, Lanciano, Donoso,All.: Fanello.

ARBITRO: Marco Granillo di Napoli Assistenti: Domenico Paolo Moschella di Reggio Calabria e Andrea Pantaleone Pace di Crotone

RETI: 17 'pt Rodriguez 33st’ Bernardi

NOTE: Ammoniti: Panetta, Lavrendi, Scalon, Ferrari

Angoli: 4-3 Rec: 3’pt, 7 st