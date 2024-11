Nel campionato di Eccellenza due giornate sono già andate in archivio, con l'incombere della terza che arriva tra propositi inaspettati, ambizioni nascoste e voglia di riscatto. Il programma delle gare (tutte alle ore 15:30) porterà parecchi giudizi da dare, alcuni da limare e altri da confermare. Insomma, guardare la classifica, allo stato attuale, non ha sicuramente senso anche perché le gerarchie non sono delineate e i reali valori delle singole squadre devono ancora maturare completamente anche se un determinato avvio di stagione può influenzare l'intero percorso.

L'anticipo

Riflettori puntati innanzitutto sull'anticipo del sabato fra Ardore e Vigor Lamezia. I neopromossi allenati da mister Alberto Criaco sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale dopo il pari casalingo d'esordio e la sconfitta di domenica scorsa a Brancaleone. Viaggia a punteggio pieno invece la Vigor Lamezia di Fanello e alla ricerca di un tris che la proietterebbe a quota nove punti. Gli ultimi due precedenti, smentendo dunque il pronostico, sorridono alla squadre del presidente Minniti. Le due formazioni si sfidarono nel corso del campionato di Promozione B 2022-23 e battagliando fino alla fine per il primo posto e per l'accesso in Eccellenza. L'Ardore vinse per 2-1 davanti ai propri tifosi il 18 dicembre 2022, nell'ultima giornata d'andata. Le Aquile tornarono da imbattute anche dal D'Ippolito, nell'ultima di campionato, pareggiando per 1-1 ma con la Vigor distante nove lunghezze e già matematicamente promossa in Eccellenza.

Il programma della domenica

Molto intenso anche il calendario della domenica e che vede innanzitutto la co-capolista Reggioravagnese, insieme alla Vigor Lamezia, di scena sul campo del Castrovillari in una trasferta lunga 270 chilometri e circa due ore e mezza di cammino. Un viaggio che di certo non sbiadisce le ambizioni della formazione di mister Misiti, protagonista di un ottimo avvio stagionale e con ben sette gol all'attivo nelle prime due gare contro squadre di cartello come Cittanova e San Luca.

Dall'altro lato, però, ci sarà un Castrovillari rinvigorito dalla vittoria nel derby contro la Paolana e con un Habachi in più in attacco. A quota quattro punti ci sono Isola Capo Rizzuto e Palmese, con entrambe che osserveranno il turno casalingo. I giallorossi di Gregorace ospiteranno il Brancaleone. Quattro i precedenti tra le due formazioni in campionato negli ultimi due anni e con un bilancio in perfetto equilibrio: lo scorso anno la disputa sportiva si concluse con uno 0-0 (il 7 aprile 2023) in terra crotonese e con un 1-1 (il 25 novembre 2023) in terra reggina. Nella stagione 2022-23 due vittorie casalinghe con i giallorossi che si imposero per 2-1 il 16 ottobre 2022 e con il Brancaleone che restituì lo stesso punteggio, ma stavolta a favore, il 12 febbraio 2023.

In cerca di conferme la Palmese, mentre in cerca di risposte il Bocale. I neroverdi vogliono proseguire il buon avvio di stagione mentre il Bocale, dopo i due pareggi, sono alla ricerca della prima vittoria. Affascinante il match tra Rossanese e Paolana, con i neopromossi che hanno avuto tutto sommato un approccio positivo con il massimo campionato regionale. Una sfida antica e blasonata, come lo sono le due compagini. Uno scontro questo, che non si registrava da ben sei anni e da quando l'allora Olympic Rossanese vinse entrambi gli incontri di campionato contro la Paolana.

Delicata trasferta per il Praia Tortora che sarà di scena in casa di un Cittanova ferito e che, dopo due giornate, si trova inaspettatamente a quota zero punti. Inutile dire che i giallorossi non possono permettersi la terza sconfitta consecutiva, ma devono sfatare il tabù PraiaTortora, con quest'ultimo che lo scorso anno tornò imbattuto (1-1) dallo stadio Morreale Proto mentre, al ritorno, vinse per 2-0 in casa. In campo anche Rende-Soriano, con la formazione di Gallo ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale mentre la formazione di mister Giovinazzo è reduce dalla vittoria di sabato scorso contro il Praia e dunque sbloccata anche mentalmente. Chiude il turno San Luca-Gioiese, match delicato tra due scontente di questo avvio stagionale, chi per un motivo e chi per un altro. San Luca ancora a zero punti mentre il club viola, dopo le vicissitudini di una settimana fa, hanno trovato il loro primo acuto stagionale. Inutile dire che nessuna delle due può permettersi di perdere.

Il programma

Ardore-Vigor Lamezia (sabato)

Castrovillari-Reggioravagnese

Cittanova-Dgs Praiatortora

Isola Capo Rizzuto-Brancaleone

Palmese-Bocale

Rende-Soriano

Rossanese-Paolana

San Luca-Gioiese

La classifica

Reggio Ravagnese 6

Vigor Lamezia 6

Isola CR 4

Palmese 4

Rossanese 3

Praia Tortora 3

Paolana 3

Soriano 3

Brancaleone 3

Castrovillari (-1) 2

Bocale 2

Ardore 1

Gioiese (-2) 1

Rende 1

Cittanova 0

San Luca 0