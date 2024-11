Nell'ultimo fine settimana del campionato di Eccellenza, l'attaccante della Morrone Alfredo Trombino ha superato Mimmo Fiorino al comando della classifica riservata ai bomber di sempre. Con 31 gol messi a segno in 28 partite, il bomber della Morrone ha infatti battuto il precedente record di 30 reti dell'ex attaccante della Palmese. Un primato che, nel massimo torneo regionale, resisteva da ben 28 anni (stagione 1993/1994)

«Aver battuto un record che durava da 28 anni è motivo di orgoglio - ha affermato l'attaccante della Morrone -. Sono contento, come detto ad inizio stagione non ci avrei mai pensato. Adesso mi sto godendo il momento e al campo abbiamo festeggiato in maniera semplice, stappando una bottiglia. Spero sia di buon augurio per me e per tutta la squadra».

Finora il primato di Fiorino era stato solo sfiorato da Paolo Gallo, che nella stagione 2015/2016 si fermò a quota 27 con il Sambiase. Trombino ha fatto meglio ed avrà ancora 180 minuti per migliorarsi: «Sono sincero, non conoscevo Fiorino. Però tutti coloro che mi hanno parlato di lui me lo hanno descritto come un grande attaccante. Ma d’altronde se ha segnato tutti quei gol, un motivo ci dev’essere. E soprattutto io so bene quanto sia difficile segnare in un campionato come l’Eccellenza. Un giorno mi piacerebbe conoscerlo e magari potergli stringere la mano».

Come ogni traguardo del genere, c'è sempre spazio alle dediche: «La dedico interamente alla mia famiglia, alla mia ragazza e ai miei compagni di spogliatoio. Non dimentico certamente la società, l’allenatore e lo staff che mi hanno permesso di raggiungere questo obiettivo».