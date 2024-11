Alfredo Trombino eguaglia Mimmo Fiorino, la notizia potrebbe già essere racchiusa tutta qui, ma i 30 gol messi a segno dal bomber della Morrone, in 27 partite, oltre a rappresentare l'aggancio al record che da 28 anni (stagione 1993/1994) apparteneva all'allora punta della Palmese, rappresentano una vera e propria rivincita sportiva per un giocatore che in questa stagione è letteralmente esploso a suon di gol. L'attaccante, classe 1997, è finora andato a segno in 18 partite, realizzando 4 doppiette e 4 triplette, l'ultima proprio ieri nel 5-0 con cui i suoi hanno battuto la Bovalinese.

Il podio di sempre in Eccellenza

Alfredo Trombino ha dunque raggiunto al vertice della classifica dei cannonieri di Eccellenza di sempre Mimmo Fiorino, un record quasi trentennale dell'attaccante neroverde, che finora era solo stato sfiorato da Paolo Gallo con 27 gol messi a segno con la maglia del Sambiase (2015/2016). Al terzo posto della classifica troviamo invece, a quota 26, la coppia formata da Francesco Piemontese (Corigliano, 2018/2019) e Pugliese (Torretta 1998/1999).

Il sogno del sorpasso

L'obiettivo di Trombino a questo punto potrebbe essere il soprasso a Fiorino. La punta della Morrone ha tutte le carte in regola per isolarsi da solo al comando e sopratutto avrà a disposizione altri 270 minuti. Mancano infatti ancora tre partite al termine del torneo di Eccellenza: Isola Capo Rizzuto, Boca Melito e Reggiomediterranea sono avvisate.

Classifica marcatori (dopo 27 giornate)

30 reti: Trombino (Morrone, 3)

17 reti: Angotti (Paolana, 6),

15 reti: Carella (Locri),

12 reti: Crispino (Acri, 4),

11 reti: Cataldi (Cotronei Caccuri), Romero (Locri, 1), Lancioni (Reggiomediterranea)

10 reti: Padin 3 rig. (Reggiomediterranea)

9 reti: Zampaglione (Boca N.Melito, 3), Cannitello 2 rig. (Soriano), Mateucci (Stilomonasterace, 1),

8 reti: Lancia (Gallico Catona, 1), Larosa 5 rig., (Locri), Prete (Morrone, 1), Caruso S. (Scalea), Andrada 1 rig. (Stilomonasterace, 1 con il Sersale),

7 reti: Le Piane 3 rig. (Acri), Franco 2 rig. (Cotronei Caccuri), Martinez (Locri), Gonzalez 2 rig. (Reggiomediterranea), Russo (Sersale, 1),

6 reti: Santamaria, Petrone 1 rig., (Acri), Infusino (Gallico Catona), Covelli (Isola Capo Rizzuto), Puntoriere 2 rig. (Reggiomediterranea), Nesticò 1 rig. (Sersale),

5 reti: Bianchini (Boca N.Melito), Bonadio 1 rig. (Gallico Catona), Bargas 1 rig., Manzano 1 rig. (Gioiosa Jonica), Catania, Leto (Locri), Vitale (Paolana), Mercatante (Soriano),

4 reti: Espanet (Bovalinese), Fabiano (Cotronei Caccuri, 4), Figliomeni (Isola Capo Rizzuto), Nicoletti (Morrone), Dalloro (Reggiomediterranea), Dezai 1 rig. (Sersale), Curcio (Sersale, 2 con la Paolana), Pesce (Soriano), Vita (Stilomonasterace),

3 reti: Arigò, Giorgiò (Boca Nuova Melito), Scurti (Bovalinese), Cordua, Dolce (Cotronei Caccuri), Sabatino 1 rig. (Gallico Catona), Khanfri, Panetta 2 rig. (Gioiosa Jonica), Belfiore, Percopo 1 rig. (Isola Capo Rizzuto), Paviglianiti, Sapone (Locri), Tuoto (Morrone), Fruci 1 rig., Mercuri, Sanna (Scalea), De Fazio (Sersale), Raso (Soriano), Nesci 3 rig. (Stilomonasterace),

2 reti: Mazzei, Sposato (Acri), Tirera, Verteramo (Bovalinese), Musso 1 rig., Piperissa, Siracusa (Cotronei Caccuri), Calivà, Sofrà (Gallico Catona), Raso (Gioiosa Jonica), Aquino V., Dodaro (Locri), Misuri, Raimondo (Morrone), Denisi, Filippo, Politano (Paolana), Ramacciotti, Semenzin, Verduci (Reggiomediterranea), Caruso G. (Scalea), Comito, Cristaudo, Grandinetti, Silvano 1 rig. (Sersale), Alessio Macrì, Staropoli (Soriano), Papaleo G., Scrivo (Stilomonasterace),

1 rete: Bertini, Gaudio, Granata (Acri), Ambrogio, Buda, Campolo, Isabella, Pipicella, RoberiVota (Boca Nuova Melito), Barreiro, Giorgi, Libri, Logozzo, Manganaro, Nirta, Otero (Bovalinese), Arabia, Barillari, Basile, Guerrini, Iaquinta, Ierardi 1 rig., Sarcone, Vitale (Cotronei Caccuri), Calarco, Castiglia, Condemi, Trentinella (Gallico Catona), Albanese, Bolognino, Bottiglieri, Luciano, Mammoliti, Marulla (Gioiosa Jonica), Arena, Coluccio, Milone, Mirabelli (Isola Capo Rizzuto), Cama, Lucà, Zarich (Locri), Barbieri M., Barbieri N., Bilotta, Cardamone, Salerno (Morrone), Caruso, Verso 1 rig. (Paolana), Costantino, Foti, Franzò, Mazieres, Sarica (Reggiomediterranea), Artuso, Barillaro, Colantuono, Criniti, Gasperini, Ir Nasr, Liviera, Malerba, Minici, Rocca (Roccella), Arcuri, Bruzzese, Capitale, Chemi, D’Angelo, Ferrara, Gambino, Imperatrice, Manco, Ondo, Perretta, Sedolli (Scalea), Iudicelli, Pascuzzi, Talarico R., Tassoni, Tutino (Sersale), Chiarello, Furci, Greco, Maragò, Polimeni, Romeo (Soriano), Gliozzi, Iorfida, Matrisciano, Riitano, Tozzo (Stilomonasterace)

Autoreti

Audino (Gioiosa Jonica) pro Acri

Basile (Cotronei Caccuri) pro Isola Capo Rizzuto

Angiò (Roccella) pro Isola Capo Rizzuto

Filippo (Paolana) pro Morrone

Mazieres (Reggiomediterranea) pro Morrone

Giorgi (Bovalinese) pro Paolana

Barbuscia (Reggiomediterranea) pro Paolana

Mallamo (Bovalinese) pro Reggiomediterranea

Marulla (Gioiosa Jonica) pro Reggiomediterranea

Frijio (Isola Capo Rizzuto) pro Sersale

Basile (Cotronei Caccuri) pro Soriano

A tavolino

Scalea – Gallico Catona 3-0 (12ª giornata) per mancata presentazione