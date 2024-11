Il duello a distanza tra Vibonese e Palmese è iniziato. Tutto secondo pronostico nel primo turno di Eccellenza. Tra le due favorite del torneo si inserisce la Paolana che esordisce con un successo. Male Castrovillari e Sambiase. Ecco il punto

VIBO VALENTIA - Dall’inferno al paradiso. Da un esordio da incubo ad un inizio con botto da tre punti. Qualcosa che non accadeva da quasi 10 anni al “Luigi Razza”. Vibonese versus Cutro potrebbe riassumersi così. La prima uscita stagionale in Eccellenza rischia di trasformarsi in un brutto sogno per i rossoblu di Gaetano Di Maria. I meriti sono tutti del Cutro, sbarcato a Vibo non proprio per la classica passeggiata della domenica. Anzi. A fare la differenza la maggiore qualità della Vibonese con Da Dalt, Senè e soprattutto Allegretti, impalpabili nel primo tempo, straripanti nel secondo. La squadra di Vibo cambia marcia nella ripresa agguantando il pareggio prima e producendo il sorpasso poi, dopo il vantaggio ospite firmato dall’ex di turno Porpora nella prima frazione. A strappare la copertina è Diego Allegretti. Il numero 11 di casa indossa il vestito da Re Mida nella ripresa trasformando in oro tutto quello che tocca. Due i palloni arrivati dentro l’area, due i gol infilati nella porta avversaria. Quanto basta per far esplodere il “Luigi Razza” e dimenticare un approccio un po troppo altezzoso che rischiava di trasformarsi in un brutto incubo. E mentre la Vibonese strappava i tre punti a fatica contro il Cutro, la Palmese passeggiava sul Sambiase. Doppietta di Saturno per i neroverdi. In gol anche Torchia e Piemontese. La guerra distanza insomma è iniziata. Il posto in D fa gola a tutte. Iniziano bene anche Acri, Sersale, Scalea e Paolana. Deludono invece Taurianovese, Corigliano ed Isola Capo Rizzuto. Per loro solo un punto nella prima giornata. Fa peggio il Castrovillari, che, al pari del Sambiase resta fermo a zero punti in classifica. (ab)