I giochi sono fatti.. o quasi. C'è ancora qualche piccolo dettaglio da limare, infatti, in questi ultimi novanta minuti. Stabilire griglia definitiva dei playoff e chi sarà la formazione che giocherà il playout in casa: sono questi i quesiti che nell'odierno pomeriggio troveranno risposta, in occasione dell'ultima giornata del campionato di Eccellenza.

L'ultima giornata

La zona di classifica di maggiore interesse è senza dubbio quella play off e che vede ancora tre posti rimanenti e con cinque squadre in lizza, racchiuse in soli tre punti. E per mettere un po' di pepe e chiudere in bellezza la stagione in programma c'è anche uno scontro diretto. Partiamo da chi ha il destino nelle proprie mani, ovvero Reggioravagnese e Paolana. Il club amaranto sarà di scena sul campo del Praiatortora già fuori dai giochi, con i reggini che devono vincere per avere la certezza del terzo posto (e dunque del play off casalingo) senza guardare i risultati degli altri campi. proprio la Paolana, a pari merito con la Reggioravagnese, cercherà di sottrarre la terza piazza anche se potrebbe non bastare vincere a Cittanova. In ogni caso la squadra di mister Andreoli, con una vittoria, si assicurerebbe matematicamente un posto negli spareggi, siano essi casalinghi o esterni.

Finale al cardiopalma per l'Isola Capo Rizzuto che si gioca tutto in novanta minuti: i giallorossi ospitano la Palmese in un vero e proprio scontro diretto, dal momento che sono divisi da due punti. La formazione di Gregorace deve obbligatoriamente vincere per essere sicura quantomeno del quinto posto e del play off esterno, mentre alla Palmese potrebbero non bastare i tre punti. Chi non ha il destino nelle proprie mani è il Soriano, che dopo il pari interno di settimana scorsa contro l'Isola Capo Rizzuto è scivolato al sesto posto e dunque fuori dalla griglia. I rossoblù non hanno altra via che la vittoria sul campo della Gioiese, ma al contempo devono sperare in un rallentamento di almeno una tra Reggioravagnese, Paolana e Isola Capo Rizzuto.

Altalena di emozioni anche per quel che riguarda la griglia play out, con Castrovillari e Ardore appaiate a quota 23 punti e saranno proprio loro a giocarsi la salvezza nello spareggio post-season. Resta però da capire chi lo giocherà in casa, e dunque avrà due risultati su tre a disposizione nell'arco dei 120 minuti. Entrambe le squadre concluderanno la stagione in casa, l'Ardore contro il fanalino di coda Rende e il Castrovillari contro il già salvo Brancaleone. Una vittoria di entrambe premierebbe i Lupi del Pollino che giocherebbero la finale per la salvezza davanti ai propri tifosi.

Il turno si chiude con la Vigor Lamezia campione e neo-promossa in Serie D che sarà di scena sul campo del già retrocesso San Luca, mentre la rivelazione Rossanese chiuderà una strabiliante annata in casa contro il Bocale.