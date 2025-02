Il Castrovillari rifiata, la convincente vittoria per 3-0 contro il Cittanova rivitalizza un ambiente sinora poco sereno. «Domenica è stata una bella vittoria – confessa il tecnico Pellicori ai nostri microfoni - i ragazzi sono stati bravi, hanno fatto una bella partita sotto tutti i punti di vista. Era importante vincere perché venivamo da una serie di partite fatte bene che avevamo perso per qualche ingenuità. C'era un po' di scoramento – ammette il tecnico - la vittoria di domenica ci dà fiducia per affrontare le prossime partite che saranno importantissime a partire dallo scontro diretto di sabato contro il San Luca, dobbiamo cercare di vincere anche se sarà una partita difficile.»

Per la salvezza la strada non è delle più facili anche se il calendario non è impossibile: «Penso che serviranno almeno 32-33 punti per arrivare alla salvezza diretta, mancano ancora un po' di punti. Sappiamo che poi le partite cominceranno a diventare difficili – ammette il tecnico con consapevolezza - perché i punti pesano e tutti ne hanno bisogno, quindi saranno tutte partite complicate. Tra l’altro in casa giochiamo su un campo che non è praticabile e questo ci penalizza. La nostra è una squadra giovane, fisicamente brevilinea, che soffre quando ti costringono a buttare palla lunga. Domenica sotto quella aspetto abbiamo fatto bene, siamo organizzati per giocare in modo di sopperire un po' a queste palle lunghe, però siamo fiduciosi – rivolgendosi il pensiero alla squadra - perché siamo convinti di fare bene in queste ultime partite che rimangono.»

Se squadra e tecnici sono tranquilli, non si è del tutto placata la contestazione dei tifosi: «La curva è un po' in contestazione con la società, solo una parte, ci sono anche quelli che vengono in tribuna e ci sostengono. Per quanto ci riguarda – dice il tecnico quasi a difesa della squadra - siamo obbligati a restare concentrati sull'obiettivo, dobbiamo estraniarci da queste situazioni. Se una parte di tifoseria non è contenta dell'operato della società, noi dobbiamo essere bravi con i risultati a portarli dalla nostra parte, i risultati positivi aiutano sempre a rasserenare l'ambiente.»

Tornando alla classifica che ad oggi assegna 21 punti ai rossoneri, uno in meno del Bocale che occupa il quintultimo posto, e puntando all’ipotizzata quota salvezza prevista intorno ai 32/33, l’obiettivo non è così lontano potendo contare su altre 9 gare di cui ben 5 in casa: «Sì, è un traguardo abbordabile ma adesso dobbiamo pensare partita dopo partita. Sabato, nell’anticipo, - con il pensiero già proiettato alla prossima gara - abbiamo una partita che sulla carta può sembrare facile; invece, non lo è perché il San Luca comunque si è rinforzato, soprattutto in attacco. Troveremo una squadra che è all'ultima spiaggia e cercherà di fare la partita della vita, dobbiamo farci trovare pronti sotto l'aspetto del carattere perché sarà una partita difficile. Adesso pensiamo a sabato e siamo concentrati solo su questo – concludendo il pensiero di mister Pellicori -, poi di volta in volta vedremo quello che succede, vedremo anche gli altri risultati perché le squadre di sotto cominciano anche a fare punti, dobbiamo farci trovare sempre pronti.»