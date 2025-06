Un coronamento di un sogno storico per la DB Rossoblù Luzzi che, per la prima volta nella sua storia, disputerà il campionato di Eccellenza. Dopo aver vinto lo spareggio play off contro lo Stilomonasterace, infatti, la squadra del presidente Gencarelli vuole fare le cose in grande anche per alimentare un sogno, peraltro mai veramente nascosto, della Serie D in poco tempo.

DB Rossoblù, si pensa a Morelli

Dunque il primo passo da fare per il club è quello di assestarsi e programmare il mercato estivo, così come organigramma societario e tecnico. Proprio in merito a quest'ultimo a breve potrebbero esserci importanti novità dal momento che potrebbe cambiare la guida tecnica. Dopo qualche settimana di riflessione, infatti, appare sempre più probabile la separazione sportiva tra il club e mister Gigi Carnevale. L'annuncio non è ancora ufficiale ma si va su questa direzione e l'ufficialità potrebbe arrivare nelle prossime ore. Una volta fatto ciò, partirà la caccia al nuovo allenatore che si sposi completamente con il progetto e, in tal merito, qualche nome ci sarebbe già. Stuzzica e non poco, infatti, l'idea di portare in rossoblù Claudio Morelli. il tecnico lametino è reduce da un campionato a cinque stelle alla guida del Sambiase, neopromossa in Serie D e con un posto play off conquistato. Dopo l'addio al Sambiase, lo stesso Morelli sembrava avesse avuto qualche contatto con la Vibonese, prima però che quest'ultima virasse sulla sempre più probabile conferma di Michele Facciolo. Attualmente quindi la DB Rossoblù Luzzi non pare avere rivali per il tecnico, anche se la trattativa è ancora in alto mare e non c'è nulla di ufficiale, solo ipotesi.