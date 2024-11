Nelle strade di Lamezia Terme si inizia a respirare aria di derby, una partita che non è come le altre ma porta con sé anni di storia, passione ed emozioni. L’ultima stracittadina nel campionato di Eccellenza risale al 13 giugno 2021, quando nella semifinale del mini torneo, il Sambiase ebbe la meglio sulla Vigor Lamezia per 1-0 (vittoria firmata dall’ex capitano giallorosso Alessandro Bernardi, oggi in forze alla società biancoverde).

Dopo quasi tre anni – ricchi di vicissitudini che hanno colpito entrambe le società – Sambiase e Vigor Lamezia ritornano quindi ad affrontarsi nel massimo campionato di calcio regionale.

A pochi giorni da una partita così attesa, è intervenuto ai microfoni di LaC News24 Claudio Morelli, allenatore del Sambiase. Per Morelli si tratta del primo derby sulla panchina giallorossa, infatti, nella stagione 2017/18 si trovava alla guida della Vigor Lamezia e affrontò il Sambiase nel campionato di Promozione.

«È il primo derby dopo tre anni che hanno scosso il calcio lametino – esordisce Morelli – durante i quali sembrava che Vigor Lamezia e Sambiase fossero scomparse mentre ora si ritrovano in questo campionato di Eccellenza da protagoniste. Il derby non è una partita come le altre, è inutile nasconderlo, sappiamo bene la voglia da parte di entrambe le tifoserie di essere presenti e sostenere la propria squadra, proprio per questo mi auguro che sia una bellissima giornata di sport».

Una sfida delicata dove ci sono in palio 3 punti preziosissimi, Morelli sottolinea: «Entrambi punteremo alla vittoria, la Vigor Lamezia cercherà di agganciare la prima posizione, noi cercheremo di mantenere la vetta della classifica, un’eventuale vittoria ci permetterebbe di allungare le distanze dalla squadra biancoverde e, allo stesso tempo, ci darebbe più sicurezza e consapevolezza del nostro percorso, ancora molto lungo. Un’eventuale vittoria sarebbe importante, anche a livello di autostima, per tutto l’ambiente».

A pochi giorni da una sfida così delicata non sono mancati i colpi di scena: la Vigor Lamezia ha infatti esonerato Saladino e affidando la guida tecnica e Danilo Fanello (colui che trascinò il Sambiase in Serie D a giugno 2021). Abbiamo chiesto a Morelli, se questo esonero può essere un punto a favore del Sambiase, soprattutto dal punto di vista mentale. L’allenatore giallorosso, si dice «dispiaciuto per il collega e amico Saladino, soprattutto perché si sa che per un lametino disputare il derby è sempre emozionante» e allo stesso tempo augura «il meglio a Fanello, non da sabato, però, dalla prossima partita». Una vicenda che non ha avuto molte ripercussioni nell’ambiente giallorosso, Morelli sottolinea quanto siano coscienti del proprio valore e come siano concentrati a lavorare bene.

Per la sfida contro la Vigor, il tecnico sambiasino dovrebbe avere a disposizione quasi tutta la rosa, l’unico punto interrogativo era su Trentinella che ha ricevuto esito positivo dalle visite mediche e sarà disponibile, anche se non al 100%. Rientrano dagli infortuni anche Coradi e Cataldi. «È importante avere tutta la rosa a disposizione – sottolinea il tecnico – anche se non tutti sono al 100% della propria condizione fisica».

Infine, abbiamo chiesto al tecnico giallorosso qualche pronostico. Da buon scaramantico, non si è sbilanciato su possibili risultati ma evidenzia: «Sarà una partita – come tutti i derby d’altronde – che non lascerà spazio a risultati scontati. Il derby è una partita a sé, non si guarda la classifica, chi ha più o meno giocatori a disposizione ma si gioca tutto mentalmente, su come si arriva a questa sfida. La spunterà la squadra più tranquilla, che saprà gestire meglio la pressione e che avrà il giusto equilibrio per non lasciarsi trasportare da frenesie e isterismi. Tanti dei miei giocatori potrebbero sbloccare la partita – conclude - e mi auguro che più di qualcuno sia protagonista con più di una marcatura».