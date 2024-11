Il ko del “Luigi Razza” contro la Palmese ha spento ogni flebile speranza. Ed ora? Ora non resta che difendere con le unghie e con i denti quel secondo posto necessario a mantenere vivo il sogno promozione.

VIBO VALENTIA - Dopo domenica, il vantaggio sull’Isola Capo Rizzuto si è ridotto. Per fortuna dei rossoblù, solo di un punto, considerato l’inaspettato pareggio interno dei crotonesi contro il Sambiase. La formazione che domenica prossima proverà a rendere la vita difficile anche ai rossoblù di Vibo Valentia. A sette dal termine, i ragazzi di Di Maria non possono più permettersi passi falsi. Ogni errore varrà doppio. Il calendario da una mano a Cosenza e compagni. Non tanto per le squadre da affrontare ma per il fattore sorte che ha riservato ai vibonesi l’opportunità di scontrarsi una settimana dopo con l’avversario fronteggiato la settimana precedente proprio dall’Isola Capo Rizzuto. Succederà con il Sambiase domenica, con lo Scalea l’8 marzo, con il Brancaleone il 15 marzo, il Corigliano il 22 marzo, il Sersale il 29 marzo e la Taurianovese il 12 aprile. Fino ad arrivare allo scontro diretto con i crotonesi del 19 aprile. Fermo restando che sia l’Isola Capo Rizzuto la squadra da battere. Né l’Acri, né lo Scalea, infatti, sembrano aver mollato la presa. Ma questa è un’altra storia.