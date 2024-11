Contro il Corigliano provate nuove trame tattiche. Ottima la risposta degli attaccanti

VIBO VALENTIA - Tutto secondo pronostico. Come ampiamente previsto la Vibonese passeggia sul già retrocesso Corigliano, presentatosi al “Luigi Razza” di Vibo con gli uomini contati. Per la cronaca la sfida si è chiusa 7-0 dopo i 90’ regolamentari, ma ne bastavano largamente 45’ per chiudere il match con un tempo di anticipo. Un allenamento o poco più, servito tanto a mister Di Maria, quanto ai giocatori a sua disposizione. Nonostante il poco agonismo, diversi erano gli obiettivi da centrare contro i cosentini. Primo fra tutti la concentrazione, da mantenere altissima. Provare nuove fasi tattiche di gioco e concretizzare quanto più occasioni da rete, considerato il poco appeal statistico sotto porta degli attaccanti rossoblù, nel corso dell’intera stagione. Ottima la risposta, in questo senso, di Senè ed Allegretti autori rispettivamente di una doppietta e di una tripletta. Due i gol di capitan Cosenza. Una curiosità: contro il Corigliano la Vibonese ha potuto beneficiare dei primi due rigori concessi in quest’annata. Il primo realizzato dal capitano rossoblù, il secondo fallito da Senè. In classifica resta tutto immutato. La squadra di Gaetano Di Maria mantiene la seconda posizione a +4 sull’Isola Capo Rizzuto, che insegue, e a +9 sull’Acri che al momento occupa la quint’ultima piazza. Se al termine della regular season dovessero essere più o pari a dieci, la Vibonese eviterebbe la semifinale play off.