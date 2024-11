I rossoblù hanno staccato lo Scalea ma devono stare attenti ancora all'Isola Capo Rizzuto

VIBO VALENTIA - E adesso provate a prenderla. La Vibonese ingrana la quinta e prova a staccarsi dal gruppetto delle inseguitrici. Decisivo il successo contro lo Scalea di domenica. Una vittoria che ha lanciato i ragazzi di Di Maria a +7 sui cosentini. Difficile immaginare un suo recupero a partite dalla fine. Più complicata la resa dell’Isola Cpo Rizzuto, che dopo il successo facile facile sul Brancaleone, è rimasto ancorato a 4 punti di distacco. Il Brancaleone sarà la squadra che proverà a sbarrare la strada ai rossoblù, domenica prossima, quando la Vibonese sbarcherà sul rettangolo di gioco reggino. Sulla carta è una partita senza storia. Ma è in queste gare che la Vibonese ha perso punti decisivi in questa stagione. La gara di andata tra rossoblù vibonesi e rossoblù reggini è indicativa in questo senso. Quattro mesi fa finì, infatti, 0-0. Un risultato inimmaginabile alla vigilia. Un punteggio che domenica varrebbe quanto una vittoria per il Brancaleone, quanto una sconfitta per la Vibonese.