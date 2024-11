Il portiere di Vicchio del Mugello si lega per la quarta volta al club rossoblù.

VIBO VALENTIA - Da questo pomeriggio la Vibonese potrà contare su un portiere di categoria superiore. Stiamo parlando di Riccardo Mengoni, per la quarta volta in maglia rossoblù. Appena sbarcato a Vibo, l'estremo difensore di Vicchio del Mugello si è messo subito a disposizione di mister Di Maria, svolgendo il suo primo allenamento. Dopo due stagioni tra i professionisti, una in serie D, Mengoni punta, a riprendersi il massimo torneo dilettanti difendendo la porta rossoblù in queste ultime 6 partite di campionato e negli eventuali play off. Cercavamo un portiere di esperienza – ha spiegato il patron Pippo Caffo – che fosse abile ed affidabile. Riccardo lo conosciamo bene e siamo convinti che potrà darci una grossa mano in questo finale di stagione.