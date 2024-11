Porte aperte domenica al Luigi Razza contro il già retrocesso Corigliano

VIBO VALENTIA - Più che una partita si tratta di un allenamento o poco più. Eppure mister Gaetano Di Maria, trainer della Vibonese, non opererà un grandissimo turn-over contro il già retrocesso Corigliano. È questa la notizia più importante pervenuta dal quartier generale rossoblù, in vista della sfida di domenica al “Luigi Razza”. Le intenzioni dell’allenatore messinese sono chiare: tenere i suoi uomini il più concentrati possibile. Fattore decisivo nel finale di stagione e nei play off in maniera particolare.



Fuori Bertini e Da Dalt per squalifica, Di Maria piazzerà, verosimilmente, Paviglianiti in mezzo alla difesa e Leta al posto del fantasista italo-argentino.



Una possibilità anche per il giovanissimo classe ’96 Tropea, al quale l’allenatore rossoblù potrebbe dare un chance a partita in corso. Per il resto tutto invariato. Seduta mattutina per Cosenza e compagni. Domani la rifinitura. Vibonese-Corigliano sarà una partita visibile gratuitamente da chiunque voglia passare una domenica di sport in compagnia di colori rossoblù. La società di via Piazza d’Armi, per incentivare il supporto dei tifosi in una partita con poco appeal, ha infatti previsto l’ingresso gratuito totale al “Luigi Razza”.