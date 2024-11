La società rossoblù, sicura di un posto agli spareggi promoziono, potrebbe volare direttamente in finale regionale. Il punto interrogativo è legato alle dicisioni, ancora sospese, sulla gara Guardavalle-Acri

VIBO VALENTIA - Ottava vittoria in nove partite, diaciannove gol nelle ultime sei gare e soprattutto il secondo posto blindato. Numeri legati alla Vibonese reduce dal rotondo successo contro la Taurianovese. Una vittoria che ha permesso ai rossoblù di mantenere le quattro lunghezze di vantaggio sull’ Isola Capo Rizzuto e di portare a +14 il divario sull' Acri, quinta in graduatoria generale. Distanze che permetterebbero a Ruscio e compagni di saltare la semifinale play off. Obbligatorio il condizionale. Restano da capire, infatti, le decisioni dei vertici della Lega in merito alla sfida tra Guardavalle ed Acri, come ricorderete non disputata per i famosi atti di violenza denunciati dalla formazione cosentina.



Qualora all’Acri venissero attribuiti i tre punti a tavolino, alla Vibonese servirà un pareggio domenica prossima ad Isola Capo Rizzuto per volare direttamente alla finale regionale degli spareggi promozione. Una situazione paradossale ma che al momento non turba più di tanto il gruppo rossoblù, tornato a lavoro a pieno ritmo dopo un giorno di riposo concesso da mister Di Maria. Da valutare le condizioni di Garat, uscito malconcio dalla sfida con la Taurianovese.