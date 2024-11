Rossoblù in finale play off contro l'Isola Capo Rizzuto. Fondamentale l'apporto del pubblico

VIBO VALENTIA - Clessidra capovolta in casa Vibonese. La finale regionale play off è ormai alle porte. Al “Luigi Razza” sbarcherà l’avversaria numero uno dei rossoblù alla corsa spareggi. Quell’Isola Capo Rizzuto già battuta due volte in questa stagione ma pur sempre una compagine da prendere con le pinze. Esclusi i lungodegenti, tutti disponibili per mister Di Maria. Cosenza e compagni sanno di poter contare su due risultati su tre, in virtù del miglior piazzamento al termine della regular season, ma sanno altresì che i crotonesi proveranno da subito ad annullare il gap. Prevedibile, quindi, un atteggiamento di attesa, aspettando il momento giusto per colpire in contropiede. Fondamentale sarà anche l’apporto del pubblico. Per questo motivo il club del patron Caffo ha intrapreso diverse iniziative per riempire il “Luigi Razza”. Invitate tutte le scuole calcio della provincia. Biglietti gratis per i ragazzi fino a 14 anni e per le donne. Saranno validi anche nei play off gli abbonamenti annuali. Il costo dei tagliandi in tribuna e gradinata scende a 7 euro. Tre euro, invece, in curva.