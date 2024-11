È il Covid-19 a fermare la Vigor Lamezia. Con il Gallico Catona in quarantena, la gara in programma domenica è stata rinviata al prossimo 11 novembre. Per i biancoverdi, quindi, uno stop obbligato in attesa di poter tornare a giocare, per risalire la classifica.

Si prospetta comunque una giornata ricca di spunti e fra le partite che rivestono particolare interesse c’è quella fra il Sersale e il Locri. Dopo aver rifilato quattro reti alla Vigor Lamezia, la formazione catanzarese cercherà di frenare anche la corsa di una delle tre capolista del torneo. Il Locri, finora, fra campionato e coppa ha sempre vinto: 5 su 5.





La vittoria sulla Bovalinese ha rinfrancato lo Scalea che adesso va con animo più sereno in casa del Cotronei, dove ci sarà un duello a distanza fra i bomber Angotti e Covelli.

A proposito di Bovalinese: bisogna cancellare lo zero dalla classifica ospitando il Soriano, altra formazione che non ha mai vinto nelle prime due gare di campionato.Giornata particolare per il centrocampista Clasadonte, approdato alla Bovalinese dopo diverse stagioni con la maglia del Soriano.





La rete siglata proprio all’ultimo secondo contro il Sersale ha consentito alla Paolana di conquistare il secondo pari di fila, ma in casa del Corigliano, contro una formazione travolta dalla Vigor la scorsa settimana, si punta senza mezzi termini ai tre punti. Da capire se il Corigliano scenderà ancora in campo con i ragazzini.





Impegno interno per il Belvedere contro l’Isola: una partita aperta a qualsiasi risultato. E lo stesso dicasi per la Palmese contro la Stilese: entrambe le squadre mercoledì sono state eliminate dalla Coppa Italia. Ma in campionato la Palmese è a punteggio pieno e la Stilese, da matricola, ha conquistato 4 punti per quello che è un buon bottino.

Dopo due sconfitte di fila, il Sambiase deve rimettersi in sesto ospitando il sempre insidioso Boca Nuova Melito. Per i giallorossi di Fanello è una partita da non steccare e si attende il ritorno al gol di Lazzarini.

C’è quindi un’altra sfida che promette spettacolo ed è quella fra la Morrone e la Reggiomediterranea. Si affrontano due squadre in salute e si prevede un confronto aperto ad ogni risultato.