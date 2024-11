In attesa delle gare di oggi pomeriggio, la squadra di Fanello vince l'anticipo e guida la classifica del massimo campionato regionale con 20 punti, in vantaggio di 5 lunghezze sulla Dgs Praiatortora

Nell'anticipo dell'ottava giornata, la Vigor Lamezia ha avuto la meglio sul Brancaleone con un secco 2-0, riuscendo a gestire la partita sin dal primo tempo anche grazie alla doppia superiorità numerica ottenuta già al 24° minuto. La squadra biancoverde ha capitalizzato subito l’opportunità, andando a segno con due colpi di testa di Spanò e Rodriguez, chiudendo la prima frazione in netto vantaggio. Il secondo tempo si è svolto a ritmi più blandi, con i lametini che hanno optato per un controllo di possesso palla, senza cercare ulteriori azioni offensive.

La cronaca

La Vigor Lamezia parte forte e al 6° minuto si fa subito pericolosa: Spanò, con un diagonale preciso, lambisce il palo alla destra di Morabito. Al 26°, è De Fazio a costruire un’opportunità con un cross in area per Bernardi, che però conclude alto di testa. Al 17' gli ospiti restano in 10: a gioco fermo Patea colpisce con una gomitata Ruano, l'arbitro estrae il rosso. Ma non finisce qui. Al 24' Galletta rimedia il secondo giallo in appena due minuti: Brancaleone in 9 uomini.

La squadra di casa continua a insistere: al 28° Spanò si gira bene in area, ma la sua conclusione è debole e facile preda di Morabito. Al 32°, Bernardi si mette in proprio, superando due avversari sulla fascia e servendo un cross in area, dove Condemi sfiora soltanto il gol. La superiorità numerica della Vigor Lamezia si fa sentire e al 38° i padroni di casa passano in vantaggio: Condemi fa una sponda di testa per Spanò, che libero da marcature insacca con un preciso colpo di testa. Poco dopo, al 42°, un’altra occasione con Bernardi che serve Condemi, il cui tiro al volo termina di poco a lato.

Prima del fischio dell’intervallo, arriva il raddoppio: al 47°, Condemi centra un pallone perfetto per Rodriguez che, con un colpo di testa chirurgico, trova l'angolo dove Morabito non può arrivare.

Secondo tempo senza emozioni

Nella ripresa, la Vigor Lamezia si limita a gestire il vantaggio e a mantenere il controllo del gioco, senza affondare troppo. Al 22°, Azzinnaro prova dalla lunga distanza, ma Morabito blocca agevolmente. Al 36°, Ferrara tenta un tiro da fuori area, ma la palla sorvola la traversa. Infine, al 42°, una conclusione di Padin termina a lato.

La partita si conclude senza ulteriori emozioni, con la Vigor Lamezia che porta a casa tre punti preziosi in un match comunque condizionato dall’inferiorità numerica del Brancaleone. Grazie a questa vittoria, i biancoverdi consolidano la loro posizione in classifica e guardano con fiducia ai prossimi impegni di campionato. In attesa delle gare di oggi pomeriggio, la squadra di Fanello guida l'Eccellenza con 20 punti, in vantaggio di 5 lunghezze rispetto alla Dgs Praiatortora che alle 14.30 riceverà l'Isola Capo Rizzuto.

Il tabellino

VIGOR LAMEZIA: Sicilia (05) Sicoli (06), De Fazio (24’st Silvagni 05), Rodriguez, Ruano, Scalon, Bernardi (1’st Azzinnaro ), Curcio (1’st Trentinella) , Padin, Condemi (17’st Volpe 07) Spanö (9’st Ferrara) A disp. Iannì, Amendola, Egyr (05), Costanzo (06).All. Fanello

BRANCALEONE: Morabito, Gatto, Gonzalez, Tuscano, (9’st Angi 05) Patea, Carvalho, Galletta, Borrello (30’st Carbone) Candito (42’st Dagher (05), DAgostino (07), (35’st Crea (07), Violi (05) (24’st Godano). A disp. Lagana, Dagher (05), Guerrisi, Baeza, Libri, Crea (07), All Marciano

ARBITRO: Katia Cilento di Cosenza. Assistenti Domenico Paolo Moschella e Ivan Aliano di Reggio Calabria

MARCATORI: 38’pt Spanò, 47’pt Rodriguez

NOTE : Espulso al 17’pt Patea per comportamento scorretto Espulso al 24’pt Galletta per doppia ammonizione Ammoniti Tuscano, Padin Angoli: 5-0 Rec. 4’pt - 2’st