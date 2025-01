Tra fare un gol in più e subirne uno in meno, nei campionati dilettantistici molto spesso prevale la difesa, dal momento che alla lunga a vincere è la squadra che subisce di meno.

In un campionato altamente competitivo come lo è quello di Eccellenza, che domenica vedrà le squadre in campo disputare la 18esima giornata, sbagliare il meno possibile è fondamentale per poter raggiungere i traguardi prefissati.

Isola CR e Vigor Lamezia invulnerabili

Non subire gol diventa allora quasi provvidenziale, e lo sanno bene Vigor Lamezia e Isola Capo Rizzuto dal momento che entrambe sono in cima a questa speciale graduatoria con ben 11 clean sheets su 17 gare.

L'attuale capolista biancoverde, infatti, ha preso gol solo sei volte nel corso di questo campionato anche se in due occasioni sono costati punti pesanti (1-1 in casa dell'Ardore e 0-1 al d'Ippolito contro il Soriano). Attualmente la formazione di mister Salerno ha incassato gol solo una volta (nella vittoria per 3-2 contro il Castrovillari) nelle ultime sei uscite. Non stupisce allora il fatto che sia la miglior difesa del torneo con otto reti concesse.

Appaiata in cima alla classifica dei clean sheets, come detto, c'è l'Isola Capo Rizzuto di mister Gregorace che ha saputo mettere a punto una squadra solida e con delle idee. I giallorossi, in piena zona play off, arrivano da un filotto (quasi) perfetto dal momento che nelle ultime nove uscite di campionato hanno incassato solamente un gol (nell'1-1 contro il Soriano) e annullando squadre come Cittanova, Rossanese e Palmese. Conferma di come il meccanismo imposto da Gregorace funzioni, con le giuste figure di reparto. Nel fine settimana i giallorossi saranno di scena a Brancaleone mentre i vigorini ospiteranno l'Ardore. Resta da capire che allo scontro diretto in programma tra due settimane, entrambe le formazioni ci arriveranno con dodici clean sheets a testa.

Ecco la classifica completa: Vigor Lamezia 11, Isola CR 11, Paolana 8, Brancaleone 7, Cittanova 7, Rossanese 6, Soriano 6, Gioiese 6, Ardore 6, Palmese 6, Reggioravagnese 4, Praia Tortora 4, Castrovillari 4, San Luca 3, Bocale 3, Rende 1