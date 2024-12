Si sta avvicinando velocemente il giro di boa e, con esso, anche i primi resoconti e una parziale panoramica di quello che ha dato il corrente campionato di Eccellenza.

All'orizzonte c'è al tredicesima giornata dunque, ovvero la terzultima prima della fine del girone di andata. Di certo la situazione è in sostanziale equilibrio e con un ipotetico Campione d'Inverno.

Molto starà alla bravura della capolista Praia Tortora di difendere la vetta e alla costanza di Vigor Lamezia e Reggioravagnese nel recuperare terreno. Ecco dunque il programma del tredicesimo turno del massimo campionato regionale.

L'anticipo

Si apre sempre sabato, con il consueto anticipo, e stavolta è un anticipo di grande rilievo dal momento che a scontrarsi saranno Reggioravagnese e Soriano. Un match di alta classifica e con la posta in palio davvero preziosa. Gara delicata innanzitutto per gli amaranto che devono ritrovare al più presto la vittoria dopo i tre pareggi (tutti per 1-1) consecutivi, anche per non perdere terreno dalla vetta.

Vola invece il Soriano, all'interno della griglia play off e a tre punti dal terzo posto occupato proprio dalla Reggioravagnese. Quanto ai dati, la squadra di Misiti risulta essere la seconda squadra più prolifica in casa e quella più prolifica nel secondo tempo (13 reti). Inoltre è anche la squadra che fa più gol in zona Cesarini, gli ultimi dieci minuti, ovvero sei centri.

Il programma della domenica

Si arriva così al programma della domenica, con le partite tutte in contemporanea a partire dalle 14:30. A tre giornate dalla fine del girone di andata, come nel più bel finale dei film, ecco il match spartiacque non solo del pomeriggio domenicale ma di tutta questa prima metà di stagione.

I riflettori saranno puntati tutti sul “Guido D'Ippolito” dove, a scontrarsi, saranno Vigor Lamezia e Praia Tortora. La seconda in classifica che ospita la capolista. In questo caso non serve elencare dati e statistiche che si annullano per l'importanza della partita. La formazione vigorina non può permettersi altri rallentamenti dopo i due pareggi consecutivi, l'ultimo contro la Gioiese, e in questo scontro diretto ha l'occasione di agganciare la vetta (obiettivo iniziale e finale di stagione). Quanto al PraiaTortora, squadra più prolifica nel primo tempo, servirà tanta testa e lucidità.

Si scontrano quattro tra le prime cinque dunque e, di questo, l'unica che potrebbe approfittarne è la Rossanese. Il club rossoblù è infatti quarto a meno due da secondo posto e potrebbe rosicchiare punti dai due scontri sopra citati. La trasferta però non è delle più semplici dal momento che si andrà in casa di una Palmese ferita e che, in settimana, ha vissuto un esodo surreale con gli addii del presidente Sergi, di mister Zito, del ds Ascone e di molti altri giocatori.

Tempo di tornare a vincere per l'Isola Capo Rizzuto dopo i due 0-0 consecutivi. La formazione di mister Gregorace, tra le difese più solide in casa, ospiterà un Ardore che l'unica squadra a non aver ancora vinto in campionato e reduce dal pesante poker di Soriano. Se i giallorossi devono riprendere a correre, le Aquile amaranto devono iniziare a vincere.

In Paolana-Gioiese invece non deve ingannare la classifica, dal momento che i viola sono in costante ripresa, come conferma il pareggio contro la corazzata Vigor Lamezia mentre la Paolana, dal canto suo, sembra essere sulla buona strada per il superamento di un periodo alquanto opaco. Un sfida da tripla. Quanto ai dati, la squadra di Andreoli è tra quelle che subisce meno nella ripresa, mentre quella di Dal Torrione nella cerchia di quelle che concedono di più.

Impegno ostico per il Cittanova che sarà di scena sul campo del Brancaleone. Questi ultimi non vincono da sei gare e sono impelagati nella zona playout, proprio per questo vorranno dare una svolta.

Deve assolutamente vincere il Bocale per non complicare ulteriormente una situazione già non facile. I biancorossi ospiteranno il San Luca penultimo in classifica ma semifinalista in Coppa Italia Dilettanti. Il programma si chiude con il Castrovillari, bello in trasferta, che farà visita al fanalino di coda Rende.