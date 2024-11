Si sono giocate oggi pomeriggio le partite del massimo campionato di calcio regionale valevoli per la 18esima giornata. La capolista Locri cala il poker in casa di un Roccella sempre più ultimo e ormai quasi spacciato. Brutto Ko interno per la Paolana che cede 2-1 a un volitivo Stilomonasterace, perde anche la Reggiomediterranea: 2-0 in casa del Boca Melito di mister Laface.

Al secondo posto si conferma la Morrone che vince ancora grazie a uno scatenato Alfredo Trombino (doppietta) vince 2-0. Per l'attaccante 23 gol in stagione. In zona play off bel match fra Soriano e Città di Acri: al termine della contesa sono i vibonesi ad avere la meglio per 2-1.

Di seguito i risultati finali, la classifica e il prossimo turno del torneo.

I risultati (18esima giornata)

Boca Melito-Reggiomediterranea 2-0

Bovalinese-Gioiosa Jonica 0-1

Cotronei Caccuri-Gallico Catona 2-1

Isola CR-Scalea 0-0

Morrone-Sersale 2-0

Paolana-Stilomonasterace 1-2

Roccella-Locri 0-4

Soriano-Acri 2-1

Il prossimo turno (13/2/2022)

Acri-Paolana

GallicoCatona-Soriano

Gioiosa Jonica-Isola CR

Locri-Morrone

Reggiomediterranea-Cotronei Caccuri

Scalea-Boca Melito

Sersale-Bovalinese

Stilomonasterace-Roccella

La classifica