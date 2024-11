Fulmine a ciel sereno in casa Scalea. Dopo aver concluso il campionato di Eccellenza in quarta posizione e aver perso la finale regionale play off contro la Promosport, la società biancostellata saluta il presidente Vincenzo Verbicaro. «Con rammarico non sono più il presidente dello Scalea calcio1912 mi dimetto da questo incarico», si legge in una nota diffusa dal sodalizio tirrenico.

«Non ci sono più i predisposti per continuare - scrive Verbicaro -, i motivi sono tanti dai pochi interessi di imprenditori ed altri enti ad investire in società al poco attaccamento di tante persone per i colori biancostellati. Sono onorato e compiaciuto di questo campionato passato - continua l'ormai ex numero uno della società biancostellata -,che penso sia stato a dir poco fantastico, fatto di tanti sacrifici economici. Non smetterò mai di ringraziare il mio staff i tifosi e tutti gli addetti ai lavori e coloro sempre presenti nelle sorti di questa squadra».

«Mi rimane molto rammarico per la decisione presa - continua Verbicaro -, ma non c'erano più i predisposti per proseguire per la prossima stagione mi sento solo e appoggiato da pochissime persone. Per le sorti di questa società calcistica, aspetterò conferme per l'acquisto fino alla fine di giugno, poi consegnerò il titolo all'amministrazione comunale di Scalea». La nota di Verbicaro si conclude con i ringraziamenti: «Grazie a tutti - si legge in conclusione -, il mio cuore batterà sempre per questi colori e Forza Scalea sempre nel bene e nel male».