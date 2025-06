Luciano Spalletti non sarà più il commissario tecnico della Nazionale italiana: ad annunciarlo è stato lo stesso allenatore in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Modavia, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Dopo la brutta sconfitta in Norvegia e la pioggia di critiche ricevute, tra cui le parole del presidente Figc Gravina, il tecnico ha deciso di lasciare l'incarico.

«Ho incontrato il presidente e ci siamo confrontati molto - ha commentato in conferenza stampa il ct -, lì ha comunicato di avermi sollevato dall'incarico. Io non avrei mai voluto lasciare questo posto, non era mia intenzione. C'è l'esonero e ne prendo atto, così come dei risultati che ci sono stati e me ne assumo la responsabilità. Firmerò la risoluzione consensuale dopo la partita contro la Moldavia».