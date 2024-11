Il tecnico amaranto dopo il successo per 2-1 contro l'Africo: «Se il primo tempo fosse finito 0-3 per loro nessuno avrebbe detto nulla, poi ci siamo guardati in faccia»

Una vittoria di carattere, di grinta e di personalità. Estasi Deliese che, con la vittoria casalinga sull'Africo, si prende la vetta solitaria della classifica. Un'altra partita al cardiopalma che inizia anche male con il vantaggio ospite firmato Bruzzaniti e con la formazione africese che accarezza la vittoria quasi fino al termine della gara.

Tutto succede negli ultimi cinque minuti con la formazione di mister Gambi che prima pareggia grazie al centravanti Angulo e poi, a uno dalla fine, completa il sorpasso con Aiello per l'estasi complessiva.

La soddisfazione di Gambi

Soddisfazione del tecnico Gambi, intervistato ai microfoni ufficiali del club nel post gara: «Innanzitutto devo fare i complimenti ai miei ragazzi ma bisogna anche dire che, nel primo tempo, se fossimo andati sul parziale di 0-3 in favore dell'Africo nessuno avrebbe detto nulla e le responsabilità di questo sono mie. Negli spogliatoi ci siamo guardati in faccia e siamo scesi in campo col piglio giusto e, di fatti, c'è stata solo una squadra in campo. Sarebbe corretto dunque dire che abbiamo giocato un tempo a testa».

E ancora: «Abbiamo gestito il gioco riuscendo a pareggiare e, infine, a vincere. Inoltre, portare a casa una vittoria così vuol dire che questa squadra ha gli attributi ed è fatta di uomini veri, di persone che ci mettono anima e cuore in quello che fanno, perché lavoriamo giornalmente per ottenere questi risultati. Questa società ha fatto enormi sacrifici, costruendo una rosa importante».