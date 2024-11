Tre giornalisti Rai risultati positivi al Covid. Questo è il bilancio dopo il ciclo dei tamponi effettuati nella comitiva dei giornalisti italiani al seguito della Nazionale di calcio. Tra loro - si apprende - c'è anche Alberto Rimedio, telecronista Rai delle partite degli azzurri che dunque dovrà essere sostituito per la finale di domenica.

Una sostituzione che ha anche scatenato sui social il "toto-telecronista": il ritorno di Bruno Pizzul e il calabrese Francesco Repice, voce di Radio 1 Rai, i nomi più gettonati su Twitter e Facebook.

Nelle ultime ore la Federcalcio ha messo in atto una procedura di sanificazione del Centro tecnico di Coverciano, pur essendo squadra, staff e dirigenti in una 'bolla'. La Rai ha attivato controlli attraverso tamponi molecolari per tutti i suoi inviati alla fase finale degli Europei.