"We can be heroes just for one day". Sarà una domenica speciale per l'Italia, una domenica che attraverso lo sport potrebbe regalare un sorriso, quello coperto nell'ultimo anno e mezzo dalle mascherine. Eroi per un giorno ma che resterebbe per sempre nella storia dello sport d'Italia. Matteo Berrettini in finale a Wimbledon contro Novak Djokovic. La Nazionale italiana di calcio guidata da Roberto Mancini a Wembley contro l'Inghilterra nella finale di Euro 2020. A Londra lo sport azzurro vivrà una giornata speciale, con la speranza di scolpire la data dell'11 luglio 2021 nella storia del tennis e del calcio tricolore.

Betterini contro il numero 1 al mondo

Wimbledon, sul Campo Centrale dell'All England Club, Berrettini punta a coronare un torneo da sogno. Il 25enne romano, primo tennista italiano arrivato alla finale dello Slam londinese, alle 15 sfida il numero 1 del mondo. Djokovic va a caccia del terzo titolo di fila e il sesto in assoluto sull'erba londinese. Il fuoriclasse serbo gioca la 30esima finale in un torneo dello Slam, ha vinto 19 titoli major: tutti numeri che rafforzano il suo status di favorito. Berrettini, però, arriva all’epilogo del torneo dopo un mese da sogno. Ha trionfato al Queen’s, antipasto di Wimbledon, e ha mostrato il suo miglior tennis tra quarti di finale e semifinale. Ha perso i due confronti diretti con Djokovic, l’ultimo sulla terra rossa del Roland Garros, ma non ha mai incrociato ‘Nole’ sull’erba.

Il sogno azzurro

Alle 21, ad una ventina di chilometri da Wimbledon, va in scena l’atto finale di Euro 2020. A Wembley l’Italia affronta i padroni di casa ed il loro tormentone ‘it’s coming home’. La Nazionale dei Tre Leoni, cerca infatti un trionfo assente da oltre mezzo secolo, dai Mondiali del 1966 . «Abbiamo superato un tragitto pieno di difficoltà e con grande fatica. Speriamo di divertirci ancora 90’ e poi andare in vacanza: serve un ultimo sforzo», dice il ct Mancini. «Serviranno cuore caldo e testa fredda», ha invece affermato nell'ultima conferenza stampa capitan Giorgio Chiellini.

Dall’altra parte della barricata, un paese intero spinge la Nazionale inglese. «Siamo qui per vincere. Per la coppa. Siamo arrivati in finale rappresentando al meglio l’Inghilterra. Ed ora, dopo quanto fatto dai ragazzi, l’obiettivo è uno solo: la ccopp», dice il ct Gareth Southgate. A fare il tifo anche la regina Elisabetta, che ha inviato un messaggio al ct: «Spero che la storia ricorderà non solo il vostro successo, ma anche lo spirito, l’impegno e l’orgoglio».