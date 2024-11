Dopo Ciccio Calzona, anche l'altro allenatore calabrese Mimmo Tedesco lascia gli Europei in Germania. Il tecnico di Bocchigliero alla guida del Belgio perde la sfida con la Francia sui titoli di coda per una sfortunata autorete di Vertonghen all'85'. Una gara dominata in lungo e in largo dai transalpini che hanno avuto sempre il pallino del gioco, assediando la porta difesa da Casteels, ma sbagliando quasi sempre la mira. La squadra di Mimmo Tedesco si difende per buona parte della gara, che sembra svoltare verso i supplementari, prima della sfortunata deviazione con la Francia che si qualifica per i quarti di finale.

La partita

Parte forte la Francia che al 13' sfiora il vantaggio con Mbappé ma la sfera termina alta. Il Belgio si fa vivo in area transalpina al 25' ma la conclusione di Carrasco viene salvata dalla difesa, tra le proteste per un fallo di mano, con l'arbitro che fa proseguire. Al 33' Francia ancora vicina al vantaggio con un colpo di testa in elevazione di Thuram, ma la palla esce di poco. Ci prova Tchouaméni al 44', ma il suo tiro termina in curva. Primo tempo dominato dalla nazionale di Deschamps ma che termina senza gol.

Secondo tempo

Pronti via e la Francia va vicina al gol: conclusione dal limite di Tchouaméni, doppia deviazione di Onana e Faes, Casteels si tuffa e salva in angolo. Qualche minuti più tardi ancora i Blues pericolosi con un colpo di testa di Thuram che sfiora il palo. Al 53' Mbappé fa tutto bene in area belga ma spreca poi la conclusione.

Al 60' Belgio pericolo con Carrasco che scatta sulla destra, entra in area e si presenta davanti a Maignan, Hernández entra in scivolata e salva la porta. Al 68' il solito Mbappè dalla sinistra serve Griezmann che tocca indietro per Tchouaméni, fucilata da fuori area e palla alta. Al 73' Saliba dribbla Doku, entra in area e calcia con il mancino sul primo palo, anche questa va fuori. Il Belgio ci prova con De Bruyne da fuori area, ma Maignan respinge. All'85' arriva la svolta del match: Muani riceve all’interno dell’area, si gira e calcia, il tiro è deviato da Vertonghen, scavalca Casteels e va in gol. Un gol che vale il passaggio del turno per la Francia e l'eliminazione per il Belgio. Ora i transalpini attendono ai quarti la vincente della sfida tra Portogallo e Slovenia.