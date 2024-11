Con le ultime 3 gare da disputare, le due semifinali oltre la finalissima del 14 luglio, si avvia alla conclusione la massima competizione calcistica del vecchio continente: Euro 2024. Nei quarti sono state solo 8 le realizzazioni (media gara 2,0). Una sola gara si è conclusa nei tempi regolamentari con l’Olanda che ha battuto la Turchia. Per Spagna – Germania è stato necessario ricorrere ai tempi supplementari essendo terminati quelli regolamentari in parità per 1 a 1. Alla fine, l’ha spuntata la Spagna che ha segnato sul gong del secondo extra time.

Anche per Inghilterra – Svizzera sono stati necessari i calci di rigore con il risultato inchiodato sul pari (1-1) nei regolamentari e nei supplementari.

Portogallo e Francia non vanno oltre lo 0-0, il passaggio del turno viene deciso a favore dei galletti esclusivamente con i calci di rigore. Le ammonizioni del turno sono 23 con l’aggiunta di 2 espulsioni (Spagna e Turchia).

Ad oggi il totale delle reti realizzate ammonta a 108 al netto dei calci di rigore dopo i supplementari. Nel complesso di tutte le fasi, nei tempi regolamentari e supplementari, le realizzazioni dal dischetto sono state 8 e aumenta il record delle autoreti che tocca quota 9. Al comando della classifica dei marcatori, con 3 reti, il podio se lo godono Gakpo (Olanda, semifinalista), Mikautadze (2 rigori, Georgia eliminata agli ottavi) e Musiala (Germania, eliminata ai quarti).

Semifinali

Spagna-Francia (Football Arena di Monaco, martedi 9 luglio, ore 21:00), arbitro Slavko Vincic (Slovenia) – Il prossimo sarà il sesto incontro tra le nazionali in tornei importanti (mondiali ed europei). Per la Francia 3 vittorie (2-0 nella finale di Euro84, 2-1 nei quarti di Euro2000, 3-1 nella finale del mondiale 2006. La Spagna ha vinto la più recente per 2-0 nei quarti di finale Euro2012 mentre solo un pari per 1-1 durante la fase a gironi di Euro1986. La Spagna è l’unica squadra ad aver vinto tutte le gare di questo europeo, nessuna squadra ha mai vinto 6 gare in un singolo torneo e nessuna ha mai vinto 6 gare di fila negli europei. La Francia potrebbe raggiungere la sua quarta finale agli europei (1994, 2000, 2016), per la Spagna sarebbe invece la quinta. Gli iberci devono rinunciare a Pedri per infortunio oltre a Carvajal e Le Normand per squalifica.

Olanda–Inghinterra (Dortmund, mercoledi 10 luglio, ore 21:00), arbitro Felix Zwayer (Germania) – Tra le due semifinaliste 7 confronti tra tornei importanti e amichevoli. L’Olanda ha vinto per 4 volte e l’Inghilterra solo 2, solo un pareggio a reti inviolate nel mondiale italiano del 1990. L’ultimo confronto è datato giugno 2019 nella gara valida per la Uefa Nations League in cui gli orange si impongono per 3 reti a 1. Nel confronto delle reti realizzate nei confronti nelle massime competizioni, giganteggia l’Inghilterra con 14 centri, l’Olanda solo 8. L’Inghilterra non potrà schierare Guehi per squalifica, tutti disponili i giocatori dell’Olanda.