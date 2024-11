In vantaggio fino al minuto 95 la formazione guidata dal tecnico calabrese viene raggiunta dal gol di Bellingham a pochi secondi dal triplice fischio. Poi il definitivo 2-1 di Kane nell'extra time

Il sogno di Francesco Calzona e della sua Slovacchia in questi Europei 2024 termina qui. ll tecnico ex Napoli, originario di Cessaniti (VV), era ad un passo da un risultato storico: la conquista dei quarti di finale che si disputeranno sabato pomeriggio a Dusseldorf. L’avversaria della Svizzera (qualificatasi ieri) non sarà però la Slovacchia ma l’Inghilterra di Southgate che, sotto di 1-0 fino al minuto 95 - quest’oggi - contro la formazione guidata da Calzona, ha trovato prima il pari con Bellingham a una manciata di secondi dal triplice fischio e poi il definitivo vantaggio con Kane nel primo dei tempi supplementari.

Festeggia l'Inghilterra a Gelsenkirche, si rammarica invece la Slovacchia e anche la comunità di Cessaniti, dove tuttora vivono i genitori di Francesco Calzona.