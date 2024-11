La Svizzera batte l'Italia 2-0 nel primo ottavo di finale dei campionati europei di calcio in corso in Germania ed elimina la Nazionale di Luciano Spalletti. A Berlino, nello stadio che vide nel 2006 il trionfo mondiale, l'Italia esce come peggio non si potrebbe da Euro 2024. Azzurri mai in partita, dominati dal primo all’ultimo minuto dall’undici di Yakin, che ci mette più voglia, tecnica e grinta.

La Nazionale italiana, invece, non riesce mai a rendersi davvero pericolosa e viene punita sulla prima disattenzione difensiva (37') dal "bolognese" Remo Freuler, che Fagioli e Bastoni si perdono. Niente da fare per Donnarumma, che viene ancora trafitto 32 secondi dall’inizio del secondo tempo quando Vargas ha il tempo di sistemarsi la palla e mettere un gran tiro a giro sotto la traversa.

Azzurri troppo spenti, disordinati e imprecisi che rischiano più volte di subire il 3-0. L’Italia esce di scena dopo una gara inqualificabile che non potrà che rinfocolare le polemiche, con la Svizzera che a volte sembrava fare il torello. Ai quarti vola la Svizzera: giusto così.