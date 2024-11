Un gruppo ostico per l’Italia di Spalletti nella fase finale di Euro 2024 che si svolgerà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. L’urna della Filarmonica dell’Elba di Amburgo ha assegnato agli azzurri il gruppo B con Spagna, Croazia e Albania. È la prima volta che la squadra detentrice del trofeo si trova in un girone difficile, ma l’Italia era inserita in quarta fascia.

Spalletti: «Poteva andare meglio»

«Poteva andare meglio: è un girone duro, ma dobbiamo affrontare questo Europeo con la consapevolezza di essere l'Italia. Molto dipenderà da come arriveremo a giugno, dalla nostra condizione mentale e di forma»: così Luciano Spalletti, ct dell'Italia, ha commentato il sorteggio con Spagna, Croazia e Albania a Euro 2024. «Ci sarà da difendere in certi momenti, ma l'idea è sempre proporre un calcio offensivo: e che Vialli ci protegga», ha concluso Spalletti.

Ecco le date delle gare degli Azzurri:

Italia-Albania 15 giugno (Dortmund)

Italia-Spagna 20 giugno (Gelsenkirchen)

Italia-Croazia 24 giugno (Lipsia)

Ecco tutti i gironi di Euro 2024:

Gruppo A: Germania, Scozia, Ungheria, Svizzera

Gruppo B: Spagna, Croazia, Italia, Albania

Gruppo C: Slovenia, Danimarca, Serbia, Inghilterra

Gruppo D: Vincitrice Play Off A, Olanda, Austria, Francia

Gruppo E: Belgio, Slovacchia, Romania, Vincitrice Play Off B

Gruppo F: Turchia, Vincitrice Play Off C, Portogallo, R.Ceca

Il play off A riguarda Polonia, Galles, Finlandia, Estonia

Il play off B riguarda Israele, Islanda, Ucraina, Bosnia

Il play off C riguarda Georgia, Lussemburgo, Grecia, Kazakhstan