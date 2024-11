Termina con la vittoria della Spagna la prima semifinale di Euro 2024. Le furie rosse, giunte all'appuntamento a Monaco di Baviera dopo la vittoria per 2-1 contro la Germania ai supplementari, hanno battuto per 2-1 la Francia, reduce dal successo ai rigori contro il Portogallo. Una gara intensa e piacevole sbloccata in avvio da Kolo Muani e poi decisa a metà del primo tempo dalle due reti spagnole realizzate da Yamal e Olmo. Nella ripresa la Francia reagisce ma non riesce a creare i presupposti per intaccare le certezze del gruppo di De La Fuente.

La Spagna continua così il suo grandissimo Europeo (sei vittorie su sei) e si guadagna la finalissima in programma domenica contro la vincente dell'altra semifinale tra Olanda e Inghilterra. Tornano invece a casa i blues, arrivati tra i primi quattro ma mai pienamente convincenti.

Il capolavoro Yamal

A segno al 21' pt con un capolavoro (dopo un dribbling, tiro a giro da 25 metri che si infila nel 'sette' alla destra di Maignan), Lamine Yamal a 16 anni e 362 giorni è diventato il più giovane marcatore della fase finale nella storia degli Europei di calcio, primato tolto allo svizzero Johan Vonlanthen (18 anni 141 giorni), anche lui a segno contro la Francia, ma venti anni fa, a Euro 2004. Quello di Yamal è stato il gol dell'1-1, poi la Spagna ha chiuso i primi 45' in vantaggio per 2-1.