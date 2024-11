Accorgersi si aver sbagliato città solo dopo aver percorso ben mille chilometri. Tutto ciò è accaduto a sei tifosi della nazionale di calcio francese che, con la voglia di assistere alla partita di Euro2020 tra Ungheria e Francia avevano deciso di recarsi alla Puskas Arena di Budapest.

I sei sostenitori transalpini sono partiti in aereo e solo due ore dopo essere atterrati hanno scoperto di ritrovarsi a Bucarest, in Romania. A rivelarlo un giornalista del quotidiano romeno Jurnalul National che ha notato i sei in disparte rispetto ai supporters ucraini, presenti a loro volta nella capitale rumena per sostenere la Nazionale di Shevchenko durante l'ultimo incontro perso contro l'Austria.

«Pensavamo che stessero andando allo stadio e che sapessero già la strada – hanno raccontato i 6 al giornalista -, per noi la cosa rappresentava un problema in meno. Non avremmo mai pensato che fossero ucraini, non parliamo né l’ungherese né la loro lingua».

Lo stesso giornalista ha poi aiutato i tifosi protagonisti del clamoroso errore a trovare una sistemazione per la notte. «È la prima volta che andiamo nell’Europa dell’Est. Se devo essere sincero, per me fino ad oggi non c’era alcuna differenza tra Bucarest e Budapest - ha raccontato uno dei 6 sbadati tofosi -. Dobbiamo imparare di più

Ironia della sorte, dopo il pareggio per 2-2 di ieri sera tra Francia e Portogallo, i galletti si sono qualificati al primo posto nel girone e lunedì 28 giugno giocheranno gli ottavi di finale di Euro 2020 proprio a Bucarest.