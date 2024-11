Terza giornata agli Europei 2024 in Germania con il programma che prevede le gare del gruppo C e del gruppo D. Alle 15 inizia l'avventura tedesca per Polonia e Olanda che a Gelsenkirchen scenderanno in campo con in palio già punti importanti per la qualificazione agli ottavi, in un girone di "ferro" che vede in lizza Austria e Francia, in campo domani alle 21 a Dusseldorf.

Domenica in campo, invece, per il gruppo D con le gare tra Slovenia e Danimarca, alle 18 a Stoccarda, e Serbia-Inghilterra alle 21 a Gelsenkirchen. Un inizio scoppiettante per l'edizione tedesca degli Europei che nella prima giornata del gruppo A e B fa registrare già sedici gol e tanto spettacolo.

Le altre partite di ieri

Oltre alla vittoria dell'Italia in rimonta contro l'Albania, ieri si sono disputate anche le gare valevoli per la prima giornata tra Ungheria-Svizzera (gruppo A) e Spagna-Croazia (gruppo B). Nelle gara delle 15 a Colonia gli elvetici conquistano la prima vittoria sorprendente di Euro2024 battendo l'Ungheria (1-3) grazie alle reti di Duah al 12' e Aebischer al 45'. Ad inizio ripresa i magiari riaprono il match con Varga al 66', prima del gol che ha chiuso il match di Embolo al 93'.

Nell'altra sfida del Girone B, a Berlino, la Spagna ha vinto nettamente lo scontro la Croazia (3-0). A griffare la vittoria spagnola le reti, tutte nel primo tempo, di Morata al 29', Ruiz al 32' e Carvajal al 47'. La partita più attesa della seconda giornata, con l’esordio del calciatore più giovane di sempre a giocare una partita degli Europei, il 16enne attaccante del Barcellona Lamine Yamal, non ha deluso le aspettative nella ripresa con molte occasioni fallite dagli spagnoli per trovare il poker e il rigore parato da Unai Simon all'80' a Petkovic e il successivo gol annullato all'attaccante croato.