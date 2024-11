Decide il gol di Pessina al 39' del primo tempo. Agli ottavi, a Wembley il 26 giugno alle 21, gli azzurri incontreranno una tra Ucraina e Austria che si affrontano domani per il secondo posto del gruppo C

Nel turnover azzurro per l'ultima partita del gruppo A contro il Galles, il commissario tecnico Roberto Mancini manda in campo dal primo minuto anche Emerson Palmieri. Per calciatore, nato in Brasile ma naturalizzato italiano grazie alle origini calabresi della madre è l’esordio all’Europeo.

Prima del calcio d’inizio i giocatori del Galles si inginocchiano sul terreno dell’Olimpico per Black Lives Matter, e per la prima volta il gesto è compiuto anche da cinque azzurri. Si tratta di Pessina, Belotti, Bernardeschi, Emerson Palmieri e Toloi, primi italiani dopo l'arbitro Orsato a manifestare ad Euro2020 col gesto contro ogni discriminazione razziale.

La partita

L’Italia di Mancini parte subito bene e nonostante gli interpreti, rispetto alle precedenti due uscite, siano ampiamente diversi il gioco della Nazionale piace e diverte. La pressione degli azzurri aumenta dal 10', con Chiesa e Emerson che spingono sulle fasce. La Nazionale italiana è pericolosa al 24’ con lo juventino Bernardeschi che suggerisce per il torinese Belotti. Il tiro dell’attaccante esce di poco in diagonale. Gli ospiti ci provano al 26’ dagli sviluppi di un calcio d’angolo: il colpo di testa di Gunter finisce a lato a pochi centimetri dall'incrocio dei pali. L’Italia risponde subito con Chiesa: il suo diagonale viene respinto in angolo da Ampadu. Il gol degli azzurri arriva al 39’: calcio di punizione di Verratti dalla trequarti e tocco al volo di Pessina. Pallone in buca d’angolo per l’1-0. Dopo il gol del vantaggio i ragazzi di Mancini controllano il risultato e riescono a chiudere il primo tempo sopra di un gol.

Secondo tempo

Pronti, via e la ripresa inizia con il calcio di punizione battuto dalla trequarti da Bernardeschi che va a sbattere sul palo alla destra del portiere gallese. Al 55' il Galles resta in 10 uomini: Ampadou entra col piede a martello su Bernardeschi. Rosso diretto. Minuto 64, Belotti calcia a botta sicura ma Ward compie un miracolo e para. Anche in questa occasione bella l'azione di Chiesa che suggerisce per l'attaccante del Torino. Accade poco o niente fino al triplice fischio. Mancini regala anche la gioia dell'esordio all'Europeo al secondo portiere azzurro Sirigu che nei minuti finali entra al posto di Gigio Donnarumma. Finisce qui. L'Italia si qualifica agli ottavi con 3 vittorie su 3 gare disputate, 7 gol fatti e nessuno subito. Se il buongiorno si vede dal mattino...