Sono stati ufficializzati poco prima di mezzanotte i nomi dei 26 azzurri scelti da Roberto Mancini per Euro 2020. Dei 28 calciatori convocati domenica scorsa, non faranno parte della lista ufficiale Gianluca Mancini, Matteo Pessina e Matteo Politano.



Ci sono invece Domenico Berardi e Emerson Palmieri a rappresentare la Calabria. Il primo, centrocampista del Sassuolo, è nato a Cariati e cresciuto tra Bocchigliero e Mirto Crosia. Palmieri, invece, fresco vincitore della Champions League con il Chelsea, è nato in Brasile ma veste la maglia azzurra grazie alle origini italiane della madre, i cui antenati erano nativi di Corigliano Rossano.

La novità della lista diffusa dal commissario tecnico è rappresentata dall’attaccante del Sassuolo Giacomo Raspadori, impegnato fino a ieri con l’Under 21 di Nicolato nel campionato Europeo di categoria e arrivato nella notte nel ritiro azzurro. Domani a Coverciano le foto ufficiali della Nazionale per l'Europeo, dopodomani appuntamento per la conferenza stampa del CT in vista dell'amichevole con la Rep. Ceca, in programma allo stadio "Dall'Ara" di Bologna alle ore 20.45.

I convocati

Portieri: 21 Gianluigi Donnarumma (Milan), 26 Alex Meret (Napoli), 1 Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: 15 Francesco Acerbi (Lazio), 23 Alessandro Bastoni (Inter), 19 Leonardo Bonucci (Juventus), 3 Giorgio Chiellini (Juventus), 2 Giovanni Di Lorenzo (Napoli), 13 Emerson Palmieri (Chelsea), 24 Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), 4 Leonardo Spinazzola (Roma), 25 Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: 18 Nicolò Barella (Inter), 16 Bryan Cristante (Roma), 8 Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), 5 Manuel Locatelli (Sassuolo), 7 Lorenzo Pellegrini (Roma), 12 Stefano Sensi (Inter), 6 Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: 9 Andrea Belotti (Torino), 11 Domenico Berardi (Sassuolo), 20 Federico Bernardeschi (Juventus), 14 Federico Chiesa (Juventus), 17 Ciro Immobile (Lazio), 10 Lorenzo Insigne (Napoli), 22 Giacomo Raspadori (Sassuolo).