Nella giornata inaugurale della manifestazione in Serbia successo straordinario del campione azzurro che ha preceduto l'argento iridato francese Olivier e il campione del mondo ungherese Rasovszky

Gregorio Paltrinieri ha vinto l'oro nella 10 km in acque libere agli Europei di Belgrado. L'azzurro, nella giornata inaugurale del fondo, ha dominato la prova olimpica in 1h49'12"2 lasciandosi alle spalle l'argento iridato, Marc-Antoine Olivier (1h49'41"0) e il campione del mondo a Doha Kristof Rasovszky (1h49'41"2).

Il campione italiano conquista la medaglia del metallo più prezioso grazie a una strategia sensazionale: nell'ultimo km si toglie dai radar dei rivali, poi sbuca nettamente più avanti rispetto a tutti e tocca per primo la piastra dell'arrivo. Sul traguardo posto nelle acque dell'Ada Ciganlija beffati i due azzurri Domenico Acerenza, quarto in 1h49'19"2, e Dario Verani, quinto in 1h49'41"5.