Conclusa anche la seconda fase, consegnati agli annali i numeri che hanno governato gli ottavi del Campionato di Calcio Europeo in terra di Germania. Dagli ottavi in poi non c’è tempo per recuperare, il pareggio non regola il passaggio del turno. Le 8 gare che hanno coinvolto le 16 squadre qualificate hanno rinforzato inevitabilmente i partiti dei felici e dei delusi. A festeggiare ancora la speranza del massimo successo restano Svizzera, Germania, Inghilterra, Spagna, Francia, Portogallo, Olanda e Turchia. Tornano a casa Italia, Danimarca, Slovacchia, Georgia, Belgio, Slovenia e Romania.

Delle 8 gare disputate, 6 sono terminate nei 90 minuti regolamentari, per una sono stati necessari i tempi supplementari (Inghilterra-Slovenia) e in un’unica occasione si è dovuto ricorrere ai calci di rigore (Portogallo–Slovenia). Negli ottavi sono state realizzate 19 reti (al netto dei calci di rigore per il passaggio del turno con una media a gara 2,38) di cui 1 su calcio di rigore e 2 con sfortunate autoreti, piccolo record della competizione ad oggi arrivato a quota 8. Il totale delle marcature nelle 44 gare sinora disputate ha toccato quota 100 (media 2,2).

Negli ottavi, la squadra che ha realizzato il maggior numero di reti è la Spagna (Spagna-Georgia) con 4 centri, nessuna rete per Italia, Danimarca, Belgio, Slovenia e Romania. L’aspetto disciplinare si caratterizza con 35 cartellini gialli (16 primo tempo, 13 secondo tempo, 6 tempi supplementari), la Slovenia è la più “cattiva” con 5 cartellini gialli, le più corrette sono Germania e Portogallo senza nessuna sanzione.

Durante le gare, sono state effettuate in totale 71 sostituzioni (2 nel primo tempo, 63 nel secondo e 6 nei tempi supplementari). La squadra con meno cambi è la Francia (1). Il Var è intervenuto in totale per 6 volte, record per Germania–Danimarca con 3

valutazioni. La Slovenia, con qualificazioni in palio ai calci di rigore, ha stabilito un nuovo primato sbagliandone 3 consecutivi.

Questi gli accoppiamenti valevoli per i quarti:

5 luglio: Spagna-Germania (18:00), Portogallo–Francia (21:00)

6 luglio: Inghilterra–Svizzera (18:00), Olanda–Turchia (21:00)