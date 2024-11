Il sito sportivo di Yahoo giudica squadre e protagonisti del campionato 2013/2014 che precede la grande riforma della Lega Pro.

COSENZA - Eurosport assegna gli Oscar della Lega Pro e premia il Cosenza Calcio. Il sito sportivo di Yahoo giudica squadre e protagonisti del campionato 2013/2014 che precede la grande riforma che rivoluzionerà la terza serie trasformandola in un torneo a 3 gironi. “Se molte società hanno già iniziato a pianificare la prossima stagione e alcuni club stanno già assestando i primi colpi di mercato – scrive Stefano Dolci di Eurosport - noi a una decina di giorni dalla conclusione dei playoff e playout abbiamo voluto tirare le somme e fare un bilancio di questa annata a suo modo unica e per certi versi irripetibile”. Cinque le categorie: la squadra dell’anno, la squadra rivelazione, il miglior giocatore, il miglior allenatore e il miglior giovane in Prima e Seconda Divisione e un presidente di giuria speciale come Valerio Bertotto, selezionatore della Rappresentativa Nazionale di Lega Pro, che meglio di ogni altro ha avuto modo di osservare, analizzare e da seguire da vicino ciò che è successo in Lega Pro. Ecco il giudizio complessivo dell’ex Udinese: “Il campionato – spiega Bertotto - è stato combattuto fino all’ultimo nonostante le anomalie derivanti dall’incombere della riforma. Si temeva un rilassamento delle squadre di Prima Divisione a causa dell’assenza di retrocessioni invece ciò per fortuna non è successo ed ogni domenica si è potuto assistere a partite intense, divertenti e soprattutto quasi mai scontate. Non sono mancate le sorprese, i tonfi clamorosi e le sorprese soprattutto in Seconda Divisione dove con le nove retrocessioni nei due gironi si è assistito ad una snervante lotta per la sopravvivenza che alla fine ha premiato le squadre più organizzate in campo e fuori e più solide caratterialmente”. Dopo aver indicato Perugia e Virtus Entella come migliore squadra e rivelazione della Prima Divisione Bertotto analizza la Seconda Divisione ed effettua le sue scelte premiando il Bassano e il Cosenza.