Il tecnico dell’Inter a Catanzaro per ricevere il prestigioso riconoscimento ideato ed organizzato dal giornalista Maurizio Insardà

Dal giallorosso della Roma al giallorosso del Catanzaro. Nel mezzo il suo recente approdo a Milano sponda Inter. Luciano Spalletti è l’allenatore del momento. Personaggio dell’anno per il “Premio Ceravolo” edizione numero 8. Dopo Claudio Ranieri, Marcello Lippi, Fabio Capello, Antonio Conte, Cesare Prandelli, Javier Zanetti e Carlo Ancellotti è il tecnico di Certaldo a ricevere il prestigioso riconoscimento, ideato ed organizzato dal giornalista Maurizio Insardà, coordinato dal direttore Italo Cucci e presentato dalla giornalista di Rai Sport Sabrina Gandolfi, per tenere viva la memoria di Nicola Ceravolo, “presidentissimo” di un Catanzaro da Serie A e uomo simbolo di un calcio che, forse, non esiste più.