Il patron giallorosso in conferenza stampa: «È calabrese ed è una persona seria, era da sempre nei nostri pensieri». Succede a Vincenzo Vivarini

«Siamo qui per per annunciare anche il nuovo allenatore: sarà Fabio Caserta». È quanto ha annunciato nella conferenza stampa di inizio stagione il presidente del Catanzaro Floriano Noto. «Era finito sotto la lente già la scorsa stagione quando Vivarini voleva andare via. Era da sempre nei nostri pensieri».

Accordo raggiunto dunque con l'ex allenatore del Cosenza: sarà lui a sostituire Vincenzo Vivarini, nel frattempo presentato dal Frosinone. «La prima scelta era Aquilani per continuità di gioco. Poi si è scelto Caserta per una serie di motivi. È calabrese ed è una persona seria», ha aggiunto Noto.