Il suo gol alla Juventus in rovesciata resterà a lungo impresso nella mente dei tifosi del Crotone. Le persone che lo hanno accolto e coccolato quando ancora nessuno lo conosceva. Non Peppe Ursino, che Simeon Tochukwu Nwanko, in arte Simy, lo aveva notato già tre anni fa nella Serie B portoghese. Con un blitz fulmineo il diesse rossoblu lo strappò alla concorrenza e per Simy si aprirono le porte della Serie A. Il primo anno servito a farsi le ossa. Nel secondo l’esplosione. Purtroppo non coincisa con la seconda salvezza consecutiva.

Simy giocherà i mondiali con la Nigeria e Crotone tiferà per lui con la speranza che il gigante nigeriano possa restare in Calabria e trascinare gli squali nuovamente nell’olimpo del calcio. Un sogno difficile da realizzare considerata l’attenzione piombata su di lui dopo l’ultima stagione e quel gol strepitoso ai campioni d’Italia bianconeri.